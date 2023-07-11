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В Бишкеке сотрудники отдела охраны за ночь пресекли три преступления

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке сотрудники отдела охраны Октябрьского района за одну ночь пресекли 3 преступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 5 июля 2023 года примерно 03:30 часов ночи поступило сообщение о том, что в один из магазинов, расположенных в парке Ата-Тюрк, проник вор. По сигналу через 3 минуты на место прибыл экипаж группы захвата охраны Октябрьского района. На месте преступления с поличным при краже планшета и продуктов питания задержан уроженец Иссык-Кульского района Р.М 1998 года рождения и передан в следственные органы.

В ту же ночь поступило сообщение о проникновении на охраняемый отделом охраны объект. Примерно 05:01 часов срабатывание сигнализации на одном из охраняемых объектов – магазине, расположенного ул.Байтик Батыра, мгновенно отразилось на пульте централизованной охраны. На место происшествия немедленно направился экипаж группы захвата охраны Октябрьского района и прибыла за 2 минуты. Благодаря умелым действиям сотрудников милиции подозреваемый задержан на месте с поличным. Им оказался гражданин Д.К. 2009 г.р., он выносил с магазина кассовый аппарат и мобильный телефон.

Кроме этого сотрудники отдела охраны Октябрьского района проводили работу по обеспечению общественного порядка. Примерно в 07:10 утра сотрудникам группы захвата поступило сообщение из службы 102 о том, что перед из кафе, расположенном на улице Байтик Батыра, происходит массовая драка. На место происшествия прибыли два экипажа группы захвата Октябрьского отдела охраны. В результате принятых мер хулиганские действия пресечены. В УВД Октябрьского района доставили нескольких участников драки, в том числе задержанного гражданина Э у И. 2002 года рождения - основного подозреваемого в нанесении телесных повреждений. По данному факту потерпевшие написали заявление.


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URL: https://www.vb.kg/431024
Теги:
драка, безопасность, преступление, Бишкек, милиция
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