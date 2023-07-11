Поезд "Бишкек-2 – Балыкчы" с 17 июля будет курсировать ежедневно (цены)

Пассажирский поезд №608/609 по направлению "Бишкек-2 - Балыкчы" будет курсировать с 17 июля по 31 августа текущего года ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

Отправка – прибытие:

Поезд №608 "Бишкек-2 - Балыкчы" время отправления со станции "Бишкек 2" в 07:40 минут, время прибытия на станцию "Балыкчы" в 11:46.

Поезд №609 "Балыкчы – Бишкек-2" время отправления со станции "Балыкчы" в 17:48 минут, время прибытия на станцию "Бишкек-2" в 21:54.

Стоимость билетов:

Обычный вагон – для взрослых 150 сом, детский 73 сом

Люкс вагон – для взрослых 500 сом, детский 250 сом.