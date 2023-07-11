Акыйкатчы предложила засчитывать воспитание женщинами детей в трудовой стаж

В Бишкеке на курултае женщин-лидеров Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева заявила о принятии необходимых мер для обеспечения прав женщин в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы.

Акыйкатчы отметила, что уровень домашнего насилия в отношении женщин продолжает оставаться высоким. Нужно предпринять немало усилий для борьбы с насилием и искоренением стереотипов в отношении женщин и детей.

Омбудсмен считает, что необходимо пересмотреть трудовое законодательство КР, чтобы обеспечить права женщин, которые заняты воспитанием детей.

"Требуется внести изменение в Трудовой кодекс и дать возможность женщинам, которые вынуждены находиться дома, занимаясь воспитанием детей, чтобы это время засчитывалось в трудовой стаж", - считает Джаманбаева.

"Недостаточно государственных кризисных центров и информации по предупреждению от насилия любых форм в отношении женщин и детей.

Правоохранительные органы должны на повсеместной основе информировать население, особенно женщин, о способах и видах защиты со стороны государственных органов", - считает Акыйкатчы.

По словам Джамили Джаманбаевой, в скором времени необходимо предпринять следующие меры:

засчитывать в трудовой стаж женщин время, на которое они вынуждены были оставить работу или занимались воспитанием детей.

обеспечить равный доступ женщин и мужчин ко всем видам экономической деятельности.

создать условия для продвижения занятости женщин в малом и среднем бизнесе.

предоставлять беспроцентные кредиты для открытия малого и среднего бизнеса.

разработать стратегию выравнивания возможности занятости женщин в сельской и городской местностях.

Акыйкатчы отметила, что такие меры необходимы для искоренения насилия в отношении женщин и детей.

"Статистика не отражает реальной ситуации, не учитывается часть женщин, которые по различным причинам не обратились в органы занятости труда или находятся в поиске работы, не в полном объеме учитывается неработающая часть экономически активного населения страны, особенно среди женщин.

Женщины, менее занятые на рынке труда, в экономической жизни, не получившие образования, становятся экономически зависимыми и больше всего подвержены риску стать жертвами семейного насилия", - заключила Акыйкатчы.

Омбудсмен добавила, что несмотря на меры, принимаемые государством по борьбе с насилием в отношении женщин и детей, тенденция, что насильник остается безнаказанным, все еще сохраняется.

"Уровень домашнего насилия в отношении женщин продолжает оставаться высоким. Женщины из различных социально-экономических групп, с разными культурными, этническими и религиозными корнями, уровнем образования становятся жертвами домашнего насилия. Согласно данным Министерства внутренних КР по семейному насилию было много случаев, когда под давлением со стороны родственников насильника, жертва идет на примирение, что не позволяет добиться социальной справедливости путем привлечения к ответственности лиц совершивших насилие.

Поскольку дела о преступлениях частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, женщины боятся обратиться в правоохранительные органы, так как сомневаются в доведении дела до логического конца, в связи с чем большое количество преступлений остается безнаказанным", - подчеркнула Джамиля Джаманбаева.