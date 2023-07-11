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В Джалал-Абаде государству возвращены здания и участки на 430 млн сомов

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ Кыргызской Республики по результатам расследования уголовных дел, связанных с незаконной приватизацией земельных участков на территории города Джалал-Абад, в собственность государства возвращены земельные участки, здания и сооружения на сумму 430 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что фигуранты дела в 2000-е годы, используя различные коррупционные схемы и махинации незаконно приобрели в частную собственность недвижимое имущество, ранее находившихся на государственном балансе.

В ходе следствия также установлена их причастность к организации насильственного захвата административных зданий и межнациональных столкновений в мае и июне 2010 года в Джалал-Абаде.

В настоящее время, на переданных государству земельных участках общей площадью около 2 Га., мэрией г.Жалал-Абад планируется строительство социальных объектов (детские сады, школы и т.д.), а также доступного жилья для государственных и муниципальных служащих, в т.ч. по программе государственного ипотечного кредитования".


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URL: https://www.vb.kg/431030
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область
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