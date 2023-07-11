Чуйской областной объединенной больнице присвоено имя Эрнста Акрамова

Чуйской областной объединенной больнице присвоено имя профессора Эрнста Акрамова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По данным пресс-службы, Министерство здравоохранения КР отмечает вклад и достижения Эрнста Хашимовича Акрамова в развитие хирургической практики и новаторские методы лечения, которые оказали влияние на развитие хирургии. "Его опыт и мастерство служат примером профессионализма и высокого качества медицинской практики.

Справочно: Решение принято приказом Минздрава КР на основании решения Комиссии по увековечению памяти выдающихся деятелей Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики".