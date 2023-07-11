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Чуйской областной объединенной больнице присвоено имя Эрнста Акрамова

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- Бакыт Басарбек
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Чуйской областной объединенной больнице присвоено имя профессора Эрнста Акрамова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По данным пресс-службы, Министерство здравоохранения КР отмечает вклад и достижения Эрнста Хашимовича Акрамова в развитие хирургической практики и новаторские методы лечения, которые оказали влияние на развитие хирургии. "Его опыт и мастерство служат примером профессионализма и высокого качества медицинской практики.

Справочно: Решение принято приказом Минздрава КР на основании решения Комиссии по увековечению памяти выдающихся деятелей Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/431032
Теги:
Чуйская область, Кыргызстан, больница, Эрнст Акрамов
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