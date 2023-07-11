Подписан Меморандум по развитию мультимодального маршрута КНР-КР-РУз-ИЭА

В период с 5 по 7 июля 2023 года в городе Ланьчжоу Китайской Народной Республики состоялось совещание между делегациями администраций железных дорог Кыргызстана, Узбекистана и Китайской международной логистической компанией. Об этом сообщает пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

"Основными темами обсуждения стали вопросы перевозки грузов по новому мультимодальному маршруту и развитие логистической инфраструктуры. Делегацию из Кыргызстана возглавил генеральный директор ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Азамат Сакиев.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы организации перевозок грузов по мультимодальному коридору "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан" и создание благоприятных условий для привлечения дополнительных объемов грузов.

Также стороны достигли договоренности по дальнейшему сотрудничеству и улучшении условий грузоперевозок по данному мультимодальному маршруту.

По итогам мероприятия между сторонами был подписан Меморандум о сотрудничестве по развитию мультимодального маршрута и совместного развития нового международного интермодального поезда Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Афганистан".