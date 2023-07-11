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Кыргызстанские компании участвуют в промышленной выставке "Иннопром"

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15 отечественных промышленных предприятий и организаций Кыргызстана участвуют в Международной промышленной выставке "Иннопром", сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

"Благодаря усилиям Министерства экономики и коммерции КР наши предприниматели оказались на площадке "Иннопром-2023", где представлено около 700 компаний, и еще 400 - в зоне Российско-китайского "Экспо". Более 35 международных делегаций и 25 региональных делегаций России объединились под единым лозунгом "Устойчивое производство: стратегии обновления".

Страной-партнером в этом году выступила Белоруссия, которая представляет 125 предприятий. Свои разработки на площадке в "Экспо" также выставили Казахстан, Армения, Таджикистан, Узбекистан и Китай.

"Участвуя в данном мероприятии, наша страна демонстрирует свой инвестиционный и промышленный потенциал, при этом получив хороший шанс для поиска новых внешних партнеров и заключения различных контрактов", - отметила министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев.

В свою очередь, губернатор Свердловской области РФ Евгений Куйвашев заявил, что прямой экономический эффект от заключенных на "Иннопроме" соглашений оценивается в 500 млрд рублей".


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URL: https://www.vb.kg/431035
Теги:
Минэкономики, Россия, Кыргызстан
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