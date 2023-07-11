При укладке асфальта на трассе "Таш-Көмүр-Кызыл-Жар" присвоено 29 млн сомов

При укладке асфальта на трассе "Таш-Көмүр-Кызыл-Жар 12" присвоено 29 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, прокуратурой города Таш-Кумыр проведена проверка качества нового асфальта на вышеуказанной автодороге.

В ходе проверки установлено, что дорожно-эксплуатационным учреждением №38 государственного предприятия "Кыргызавтожол" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики грубо нарушая требования строительных норм и правил, укладывали асфальтобетонный слой без соблюдения коэффициента плотности, уменьшая его толщину.

Несмотря на ее некачественное покрытие, автомобильная дорога была принята актом должностными лицами Департамента дорожного транспорта.

В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 29 млн 104 тысяч 829 сомов.

По данному факту прокуратурой города Таш-Кумыр возбуждено уголовное дело по статьям 337 (Злоупотребление должностным положением) и 273 (Недоброкачественное строительство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время проводится расследование.