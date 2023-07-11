Погода
$ 87.60 - 88.30
€ 95.62 - 96.62

При укладке асфальта на трассе "Таш-Көмүр-Кызыл-Жар" присвоено 29 млн сомов

142  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При укладке асфальта на трассе "Таш-Көмүр-Кызыл-Жар 12" присвоено 29 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, прокуратурой города Таш-Кумыр проведена проверка качества нового асфальта на вышеуказанной автодороге.

В ходе проверки установлено, что дорожно-эксплуатационным учреждением №38 государственного предприятия "Кыргызавтожол" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики грубо нарушая требования строительных норм и правил, укладывали асфальтобетонный слой без соблюдения коэффициента плотности, уменьшая его толщину.

Несмотря на ее некачественное покрытие, автомобильная дорога была принята актом должностными лицами Департамента дорожного транспорта.

В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 29 млн 104 тысяч 829 сомов.

По данному факту прокуратурой города Таш-Кумыр возбуждено уголовное дело по статьям 337 (Злоупотребление должностным положением) и 273 (Недоброкачественное строительство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время проводится расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431037
Теги:
Генеральная прокуратура, коррупция, ремонт дорог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  