Эмир Эрнисов перешел из клуба "Талант" в немецкий клуб VFC Plauen

Игрок молодежного состава беш-кунгейского "Таланта" Эмир Эрнисов перешел в немецкий клуб VFC Plauen.

Об этом сообщила пресс-служба Кыргызской профессиональной футбольной лиги.

Сообщается, что полузащитнику 18 лет. В состав "Таланта" он вошел в январе этого года. Подробности контракта с немецким клубом не оглашаются, но авторитетное немецкое издание Transfermarkt оценивает футболиста в 25 тысяч евро.

У саксонского клуба Plauen богатая история. Он был основан в 1903 году и базируется в одноименном городе. Сегодня он выступает в Оберлиге Германии - в пятом дивизионе.