Погода
$ 87.60 - 88.30
€ 95.62 - 96.62

Эмир Эрнисов перешел из клуба "Талант" в немецкий клуб VFC Plauen

194  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Игрок молодежного состава беш-кунгейского "Таланта" Эмир Эрнисов перешел в немецкий клуб VFC Plauen.

Об этом сообщила пресс-служба Кыргызской профессиональной футбольной лиги.

Сообщается, что полузащитнику 18 лет. В состав "Таланта" он вошел в январе этого года. Подробности контракта с немецким клубом не оглашаются, но авторитетное немецкое издание Transfermarkt оценивает футболиста в 25 тысяч евро.

У саксонского клуба Plauen богатая история. Он был основан в 1903 году и базируется в одноименном городе. Сегодня он выступает в Оберлиге Германии - в пятом дивизионе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431039
Теги:
Германия, молодежь, спорт, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  