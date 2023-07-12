"Новые медиа Центральной Азии": оперативно, достоверно, не предвзято

Друзья, коллеги, эксперты и журналисты, гурманы политических новостей из стран Центральной Азии – это сообщение ВЭС24 адресует исключительно Вам.

У нас хорошие новости – с 22 по 24 августа 2023 г. в Новосибирске в период проведения Международного форума технологического развития "Технопром" будет работать Международная медиа-площадка "Восточный экспресс 24": "Новые медиа Центральной Азии".

Мы приглашаем принять участие в ее работе, тех, кто ежедневно пишет и рассказывает о событиях в Центральной Азии; является экспертом, блогером, журналистом. Если вы погружены в темы, знаете о происходящих политических, экономических и проблемах и каждый день сообщаете об этом со страниц своих пабликов, каналов, сайтов – приглашаем вас принять участие в нашем мероприятии.

На международной медиа-площадке "Восточный экспресс 24": "Новые медиа Центральной Азии". Вас ждет дискуссия:

"Традиционные и новые медиа Центральной Азии: кто победит?"

"Новые медиа Центральной Азии: истории успеха и проблемы"

Во время работы нашей площадки состоится обмен по вопросам развития "новых медиа", их месте в общественно-политической жизни стран Центральной Азии. Вас ждут выступления ведущих редакторов из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Вам тоже есть, что сказать? Тогда мы готовы предоставить Вам нашу площадку – поделиться опытом, или предложить достойный кейс, который поможет преодолеть профессиональные проблемы.

Заявки для участия направляйте на почту. Участие возможно как в очной форме (оплата проезда и проживания обеспечиваются организаторами мероприятия), так и заочной.

До встречи в Новосибирске!