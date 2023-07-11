Тройное убийство в 5 мкр: В суде раскрыты подробности преступления

В Октябрьском районном суде Бишкека 11 июля продолжается процесс над пенсионером ГКНБ, кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша и мастером спорта международного класса по рукопашному бою Чынтемиром Аширалиевым по факту тройного убийства, передает АКИpress.

Заседание проходит под председательством судьи Надырбека Токтосунова.

По версии обвинения, Аширалиев и К.А. познакомились в 2010 году, когда последняя работала в банке. На почве землячества они стали общаться, а в 2012 году случайно встретились на отдыхе на Иссык-Куле и обменялись телефонными номерами. Аширалиев периодически брал у нее в долг деньги и возвращал, а затем их дружба переросла в любовные отношения. При этом, у него была семья. Втайне от жены обвиняемый купил другой телефон, чтобы общаться с К.А.

В 2014 году К.А. родила сына, о чем сообщила Аширалиеву. Женщина просила помощи и поддержку от подсудимого, в том числе и финансовую, а также систематически шантажировала Аширалиева, что расскажет все его жене. Обвиняемый переживал, что интрижка на стороне с женщиной, которая его старше, может разрушить семью и уничтожить репутацию. Тем более он решил баллотироваться в депутаты ЖК КР в 2021 году.

Постоянный шантаж приводил к ссорам, которые, по мнению гособвинителя, наталкивали его на убийство.

Вечером 15 февраля К.А. позвонила Аширалиеву и снова сообщила, что расскажет все его жене. Он решился на убийство. Ближе к полуночи обвиняемый приехал к ней домой и стал ждать, когда домой вернутся дети - дочь, 2005 года рождения, и их общий сын. Как отметил прокурор, он решил и их убить, потому что они знали об отношениях.

Дождавшись их, и, когда дети разойдутся по комнатам, он нанес 9 ножевых ранений К.А. Потом направился в комнату дочери и вонзил в нее нож, а затем стал душить. Подумав, что девушка умерла, он пошел к сыну, который спал. Взяв подушку, Аширалиев задушил мальчика.

После подсудимый начал думать, что делать дальше и услышал шум из комнаты девушки. Там он увидел, что она выпала из окна и Аширалиев спустился за ней. В подъезде обвиняемый заметил камеру видеонаблюдения и пытался ее сломать, но у него не получилось. Он вышел на улицу, поднял тело девушки и занес ее в квартиру - все это фиксировала камера.

Аширалиев положил ее труп в ванну и утопил ее. Подсудимый решил инсценировать, что К.А. во время пьянки якобы поссорилась с дочерью, та убила мать и пошла покончила жизнь самоубийством. Для этого он купил бутылку водки, нанес дополнительные ранения и подложил нож к трупу девушки, рассказал гособвинитель.

37-летний уроженец Кадамжайского района оказался на скамье подсудимых по обвинению за жестокое тройное убийство, которое произошло в 5 мкр в ночь на 16 февраля. В квартире многоэтажного дома были обнаружены трупы жительницы столицы и двоих ее несовершеннолетних детей - девушка, 2005 года рождения, и мальчик, 2016 года рождения.

В течение суток у себя дома Аширалиев был задержан сотрудниками милиции. Почти 4 месяца шло следствие и в начале июня материалы уголовного дела передали в Октябрьский районный суд.

Аширалиев женат и воспитывает в браке троих детей.

В 2006 году он был принят в Службу государственной охраны (СГО), где проработал до 2021 года. Тогда Аширалиев был уволен с военной службы по выслуге лет, дающей право на пенсию.

После 2010 года СГО была упразднена и введена в состав ГКНБ в качестве структурного подразделения.