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Домушник украл у бишкекчанина травматический пистолет с патронами

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- Назгуль Абдыразакова
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Домушник украл у бишкекчанина травматический пистолет с патронами. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 15 апреля 2023 года в милицию обратился гражданин Р.Б. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в период времени с 10 по 15 апреля текущего года, путем выдавливания оконной рамы, незаконно проникли в один из частных домов расположенный в жилмассиве "Рухий-Мурас" откуда тайно похитили травматический пистолет марки "МР 80-13Т" 45-RUBBER, двумя магазинами с патронами.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных был задержан 40-летний гражданин, который был водворен в ИВС.

В рамках возбужденного уголовного дела, в ходе проведения соответствующих следственных действий под плитами быстротока в селе Орок, Сокулукского района, Чуйской области был обнаружен и изъят ранее украденный травматический пистолет, магазин 2 штуки и патроны в количестве 10 штук.

В настоящее время установлена его возможная причастность к совершению аналогичных фактов преступлений.

Расследование продолжается. Назначены экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/431047
Теги:
задержание, кража, Бишкек, пистолет
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