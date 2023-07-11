Главный секрет классного отдыха – без чего не обойтись

Быстрый, как водный скутер на Иссык-Куле; Скоростной, как это лето, что вот-вот пролетит; Безлимитный, как наша любовь к Кыргызстану!

Всё это про интернет от О! по акции "БЕЗЛИМИТ НА ВСЁ" всего за 550 сомов на 4 недели. То, без чего действительно не обойтись, когда событий и впечатлений море, а ими нужно делиться со всеми вокруг!

Смотрите, что ещё вы получаете по акции:

полный безлимит на разговоры в сети О! и целый час на другие мобильные сети КР; бесплатный сервис О!TV, чтобы набраться новых эмоций – и это целых 40 топовых ТВ-каналов, какой ни включишь, везде что-то интересное; мало этого? Включайте бесплатный пакет "О!Кино" на 14 дней: тысячи тысяч лицензионных фильмов, сериалов, мультфильмов, телепередач и ТВ-шоу. Всё это в высоком качестве и без рекламы; плюс ко всему в любом O!Store можно бесплатно подключить eSIM. Кликайте по ссылке, чтобы проверить, поддерживает ли ваш смартфон эту технологию. Удобство в том, что телефон не нужно разбирать и морочиться с дополнительным слотом для SIM-карты, тем более если он уже занят другим номером.

Подключайтесь всё лето, и даже в бархатный сезон – акция действует до 15.09.2023.

Как подключить БЕЗЛИМИТ НА ВСЁ?

Можно взять новую SIM-карту в O!Store или у промоутеров, а можно подключиться в приложении "Мой О!", если на вашем тарифе акция доступна. По ссылке вы найдёте весь список тарифов, на которых действует акция.

Проведите драйвовое летО!

Акционная стоимость 550 сомов действует первые три абонентские платы, после чего в силу вступят стандартные условия тарифа "Переходи на О! БЕЗЛИМИТ НА ВСЁ 4 недели". Стоимости указаны с учетом всех налогов.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: №16-0062-КР, №16-0063-КР. Подробнее на www.o.kg