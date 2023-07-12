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Оперативник в качестве взятки вымогал картину

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- Ольга Новгородцева
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Не потому, что является ценителем изобразительного искусства. А, вероятно, потому, что картина стоит около 500 долларов, а в служебном кабинете после ремонта голые стены, на которые надо срочно что-то повесить.

Первомайский районный суд рассмотрел уголовное дело старшего оперуполномоченного службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Д.М. Согласно материалам дела и выводам суда, опер вообще занялся не тем, чем ему положено по статусу. Вместо борьбы с экстремизмом вдруг заинтересовался мошенничеством. Которое вообще-то мошенничеством и не являлось…

В 2020 году два бишкекчанина заключили договор займа. Один из них, Г.А., дал другому на три месяца 57 000 долларов. Для чего гражданину А.С. понадобились эти деньги – в данном случае неважно. Важно то, что вовремя он вернуть их не смог.

Подождав полгода, Г.А. обратился к своему знакомому из правоохранительных органов – старшему оперуполномоченному Д.М. Попросил помочь вернуть деньги. Д.М. предложил знакомцу тут же, в кабинете, написать заявление о мошенничестве.

Заявление было зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков, но дальше этого дело не пошло. Как и следовало ожидать, в возбуждении уголовного дела о мошенничестве было отказано: невозвращение долга относится к области гражданско-правовых отношений, и ни о какой уголовщине здесь речи нет.

Оперативник Д.М., тем не менее, несколько раз вызывал к себе на беседу должника А.С. Не сообщал ему о том, что никакого уголовного дела в отношении него не существует. Наоборот, всячески запугивал, угрожал закрыть и даже говорил, что некий якобы подельник А.С. (его знакомый действительно был задержан по подозрению в мошенничестве) уже дает на него обличительные показания. Убеждал как можно скорее вернуть деньги А.С.

После такого давления А.С. где-то нашел три тысячи долларов и отдал своему кредитору в счет возврата долга. Осталось 54 000 долларов.

А оперативник вдруг где-то увидел картину на кожаной основе, которая ему очень понравилась. Захотелось повесить ее у себя в служебном кабинете…

Сам Д.М., впрочем, такое желание отрицает. Рассказывает, что А.С. предложил ему картину в качестве подарка. Сначала он якобы заинтересовался и стал расспрашивать потенциального дарителя, что за картина, когда и где он собирается ее покупать. Узнав, сколько она стоит, Д.М. якобы отказался, но ему все равно принесли это произведение искусства и вручили насильно. Причем вручали оба – и должник, и кредитор. В четыре руки.

Картина была приобретена на рынке "Кыял". Параллельно с этим А.С. где-то раздобыл еще 500 долларов и отдал их своему кредитору. Долг – хоть и со скрипом – потихоньку, частями погашался…

Суд посчитал, что вина правоохранителя Д.М. в преступлении, которое формулируется как "использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, причинившее значительный вред, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц", полностью доказана. Борец с экстремизмом и незаконной миграцией приговорен к штрафу в размере 3 000 расчетных показателей (300 000 сомов) в доход государства.


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URL: https://www.vb.kg/431057
Теги:
суд, взятка, Бишкек, милиция
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