Девушка от испуга подставила сразу двоих. В том числе сотрудника милиции

В июне прошлого года жительнице Иссык-Кульской области позвонил судебный исполнитель. Сообщил, что в отношении ее дочери имеется постановление о привлечении к административной ответственности, и она должна заплатить штраф. За что штраф? За распитие спиртных напитков в общественном месте.

Женщина, мягко говоря, удивилась. Семья у них религиозная и никто никогда не употребляет спиртное, тем более в общественных местах. Это – во-первых. А во-вторых, выяснилось, что протокол о правонарушении был составлен как раз тогда, когда ее дочь находилась в Турции.

Почерковедческая экспертиза установила, что подписи в протоколе выполнены не К.А., а кем-то совершенно посторонним. По-другому и быть не могло: документ о правонарушении составлен 6 октября, а двумя днями раньше девушка благополучно вылетела в Стамбул, оттуда – в Анкару, и к моменту подписания протокола находилась слишком далеко от Бишкека.

В отношении участкового, составившего протокол на К.А., возбудили уголовное дело за подлог и злоупотребление должностным положением. Потерпевшая – мать якобы уличенной в распитии алкоголя К.А. – требовала для него самого сурового наказания и выплаты материального ущерба.

Участковый О.Ж. вину не признал. По его показаниям, он честно выполнял свои обязанности по охране общественного порядка. Нес службу на территории Западного автовокзала и заметил девушку, сидевшую на скамейке и употреблявшую алкоголь. Подошел к ней, представился и попросил предъявить документы. Девушка ответила, что паспорта при себе нет. И назвала имя и фамилию…

Из показаний свидетельницы:

- Я живут и работаю в Бишкеке, имею семью. В тот день после обеда провожала сестру. В кафе около автовокзала мы выпили пива. Потом вышли из кафе, и я, сидя на скамейке, допивала недопитое, как вдруг подошел сотрудник милиции и сказал, что распивать спиртное в общественном месте запрещено. Стал спрашивать мою фамилию и документы. Я растерялась и испугалась, поэтому обманула его и от страха, машинально, наугад назвалась К.А. Он по телефону проверил анкетные данные, они нашлись в базе, он назвал мне их, я подтвердила…

Чего испугалась? Незадолго до этого у меня был конфликт с мужем. И из-за штрафа отношения могли окончательно испортиться. Теперь я понимаю, что из-за меня пострадал сотрудник милиции. Готова нести ответственность по закону.

Первомайский районный суд полностью оправдал подсудимого милиционера и признал за ним право на реабилитацию.