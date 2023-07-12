У капитана команды по кок-бору в доме обнаружили наркотики и оружие

В Бишкеке задержан "сбытчик наркотических средств" ранее судимый гражданин Ж.Э.З. 1981 г.р., уроженец Токтогульского района Джалал-Абадской области, являющийся действующим капитаном команды Токтогульского района по конноспортивной игре Кок-Бору. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в рамках операции "МАК-2023" была получена оперативная информация в отношении преступной группы, которая на протяжении длительного периода времени сбывает наркотические средства "гашиш" в крупных размерах на территории г. Бишкек.

Так, 07 июля 2023 года примерно 11:00 часов дня по улице Фучика остановлена грузовая автомашина марки Мерседес-Бенц-814, под управлением Ж.Э.З. 1981 г.р.

В ходе проведения осмотра автомашины обнаружена и изъята банка прозрачного цвета, внутри которой находились так называемые приборы для изготовления наркотических средств - "сетка для ледяной экстракции фирмы "Hony-Bag Basic KIT 5" в количестве 2-х шт, "штамповка" из железного метала в форме "спичечного коробка".

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий произведен обыск по месту проживания гр.Ж.Э.З., с привлечением служебно-розыскной собаки, которая на крыше сарайного сооружения обнаружила вещество округленной формы темно-зеленного цвета со специфическим запахом конопли.

Согласно проведенной экспертизе изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш" чистым весом 62,32 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 282 ч.3 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта)УК КР.

Кроме того, в сарайном помещении обнаружены бочки и предметы для изготовления наркотических средств.

Так же в огороде дома найден тайник, где хранилось огнестрельное оружие без соответствующих документов.

В настоящее время по факту обнаружения оружия назначена экспертиза.

В отношении подозреваемого Ж.Э., было избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.