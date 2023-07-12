В семи областях КР разработаны более 120 цифровых QR-кодов для туристов

Департамент туризма при Министерстве экономики и коммерции совместно с международным партнером "ACTED" Кыргызстан и турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA) разработал навигационные цифровые туристские указатели более 120 цифровыми QR-кодами в семи областях Кыргызской Республики.

В настоящее время цифровые туристские указатели передаются в регионы для проведения монтажных работ по их установке на местах местными органами власти. После сканирования QR-кода турист получает доступ к информации о туристском объекте, его краткую историю, архитектурные особенности, планирование маршрутов и другое.

QR-коды позволяют туристам получить необходимые сведения прямо на своем мобильном устройстве, что делает посещение туристских мест удобным.