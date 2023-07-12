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В Бишкеке завершается строительство социального городка

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке завершается строительство социального городка. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, накануне глава Первомайского района Максатбек Сазыкулов ознакомился с деятельностью автосалона "HAVAL", на встрече обсудили развитие двухстороннего сотрудничества и содействия в решении различных вопросов по жизнедеятельности района.

Помимо этого, представитель автосалона обратился с просьбой оказать содействие в демонтаже старых деревянных опорных электро-столбов и провести обрезку сухостойных деревьев, а также сообщил, что планируется благоустроить прилегающую территорию.

Затем, аким проинспектировал ход строительства социального городка в жилмассиве "Калыс-Ордо", которое проходит за счёт средств благотворительного фонда "Ассанабил".

Возведение 15 жилых домов (на 30 семей) для социально-уязвимых слоев населения, врачебно-амбулаторного пункта (ВАП) практически завершено, осталась внутренняя отделка нескольких объектов.

Также запланировано строительство школы и детского сада, проекты зданий находятся на экспертизе.


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URL: https://www.vb.kg/431071
Теги:
мэрия, Первомайский район, строительство, Бишкек, жилье
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