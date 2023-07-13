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В Душанбе с 1 августа 2023 года запретят оплату госуслуг в наличной форме

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- Бакыт Стамов
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Структуры исполнительного органа государственной власти города Душанбе перейдут на безналичный расчет по госуслугам с 1 августа 2023 года, сообщают в пресс-службе ведомства.

Это связано с указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона "О мерах по расширению безналичных расчётов. В соответствии с ним с 1 августа 2023 года все госуслуги должны оплачиваться в безналичной форме.

"Осуществить уплату налогов, государственных пошлин за выдачу разрешений и лицензий, иных обязательных платежей в бюджет, штрафов, средств обязательного государственного страхования, медицинских услуг, коммунальных услуг, других видов государственных услуг, а также приём денежных средств министерствами и ведомствами, и государственными организациями в безналичной форме", - говорится в указе.

Власти надеются, с одной стороны, облегчить груз наличных на рынке оплаты госуслуг, а с другой стороны, предотвратить случаи присвоения средств и госказны.

До сих пор оплата госуслуг в Таджикистане в основном осуществляется в наличной форме. По мнению экспертов, это открывает путь к коррупции и присвоению средств и в результате, каждый год госбюджет республики недосчитывается сотни миллионов сомони.

Хотя президент Таджикистана поручил всем организовать и обеспечить необходимую инфраструктуру для приема безналичных платежей в срок до двух месяцев, само правительство в этой связи не может подготовится в этот срок, поэтому Эмомали Рахмон дал правительству срок 3 месяца. "Правительству Республики Таджикистан до 1 сентября 2023 года привести свои акты в соответствие с настоящим указом", - говорится в указе.

Также президент указал исполнительному аппарату Президента, министерствам юстиции, финансов, Национальному банку и Службе связи при правительстве Таджикистана до 31 декабря 2023 года принять меры по активизации единого портала оплаты государственных услуг.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/431073
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