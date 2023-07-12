В Улан-Баторе открылось посольство Кыргызстана в Монголии

В Улан-Баторе состоялась церемония открытия посольства Кыргызстана в Монголии. Об этом сообщает пресс-служба президент КР.

Открытие дипломатической миссии прошло в рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Монголию, проходящего 9-11 июля.

Ранее своим Указом Глава государства назначил Айбека Артыкбаева Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в данной стране.

В церемонии приняли участие министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Посол Кыргызстана Айбек Артыкбаев, министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмунхийн.