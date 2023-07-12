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В Улан-Баторе открылось посольство Кыргызстана в Монголии

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В Улан-Баторе состоялась церемония открытия посольства Кыргызстана в Монголии. Об этом сообщает пресс-служба президент КР.

Открытие дипломатической миссии прошло в рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Монголию, проходящего 9-11 июля.

Ранее своим Указом Глава государства назначил Айбека Артыкбаева Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в данной стране.

В церемонии приняли участие министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Посол Кыргызстана Айбек Артыкбаев, министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмунхийн.


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URL: https://www.vb.kg/431075
Теги:
Монголия, посольство, Кыргызстан
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