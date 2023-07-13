В последнее время стало модным употреблять феминитивы, такие как директорка, депутатка, лидерка, профессорка, блогерка и так далее. Наша редакция vb.kg обратилась к филологу и учителю за комментарием, чтобы узнать насколько допустимо употребление феминитивов в русском языке.

По мнению филолога Константина Караханиди, пока с точки зрения филологии феминитивы не допустимы.

"Если взять слово кофе он всегда был мужского рода. В 2016 году Минобразования России разрешило использовать кофе в среднем роде. Язык всегда был гибким, который откликается на все изменения, но лично я их не употребляю, а люди, которые работают в интернет - пространстве и тех, у кого современные взгляды, используют эти слова в своей разговорной речи и текстовых работах. Они очень хотят походить на западномысляющих. Даже по ним можно определить, каких взглядов придерживается человек: прозападных или пророссийских", - говорит Карахинди.

По мнению учителя столичной школы-гимназии № 63 имени Айтматова Алевтина Ярмоленко, феминитивы преуменьшают само значение слова.

"В настоящее время существует 7000 феминитивов. Если женщина директор, то она должна быть директором, а не директоркой. Если женщина депутат – она не может быть депутаткой. В принципе в употреблении феминитивов нет ничего плохого, но на мой взгляд в них есть какое-то преуменьшение значения слова. С введением эмансипации женщин стали появляться такие слова, так как женщины стали проникать во все сферы деятельности, - сказала она.

Феминитивы (от лат. femina - "женщина"), феминати́вы или nomina feminina - имена существительные женского рода, которые обозначают женщин, образованы от однокоренных существительных мужского рода, обозначающих мужчин, и являются парными к ним. Обычно феминитивы обозначают профессии, социальную принадлежность, место жительства. Многие феминитивы относятся к "потенциальным словам" - словам, которые не зарегистрированы в словарях, но при употреблении в речи носители понимают их значение.

Сколько людей, столько и мнений, а как вы относитесь к употреблению феминитивов, допускаете ли, что наше издание должно использовать в своих материалах феминитивные слова.

С уважением авторка