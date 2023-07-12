Подключайте новый онлайн-кинотеатр PREMIER с интересным контентом

Для абонентов О! открылся ещё один классный онлайн-кинотеатр Premier. В одной удобной подписке:

лучшее кино за прошедшее десятилетие, которое оставило след в истории и сердцах миллионов зрителей; оригинальные, эксклюзивные сериалы, о которых все говорят; концерты топовых комиков, все сезоны комедийного шоу STAND UP, новое Comedy, Женский стендап, Открытый микрофон, Импровизация и другие; мультфильмы и ещё много-много всего интересного!

Комедии, драмы, мелодрамы, триллеры, которые побуждают проживать невероятные истории вместе с любимыми героями. Всегда есть, что посмотреть в отличном качестве и без рекламы. Есть безопасный режим для детей. Возможен просмотр с планшета, смартфона, компьютера или телевизоров с функцией Smart TV.

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Для абонентов О! мобильный трафик при просмотре видеоконтента не тарифицируется.

Подробная информация на сайте otv.kg. Стоимость указана с учетом НДС, без НСП.

Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги Premier предоставляются ОсОО "Диас ТВ".

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