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В Бишкеке наркодилеры организовали тайник в вибромоторе

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В Бишкеке задержали членов международной наркогруппы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в мае 2023 года в ходе при проведении много этапной спецоперации были задержаны члены международной наркогруппы М.Ж. 2003 г.р. и А.У. 2002 г.р., которые получили из одной квартиры столицы строительные вибромоторы в количестве 3 шт. внутри которых замаскирован тайник с 24 брикетами психотропного вещества "мефедрон" примерным весом 5 кг 943 грамм. Стоит отметить, что вышеуказанных членов наркогруппы руководили через мобильные мессенджеры кураторы из-за рубежа.

При проведении обыска по местожительства вышеуказанных лиц был обнаружен еще один строительный вибромотор, внутри которого оперативники изъяли 1 брикет обмотанный прозрачной лентой скотч, психотропное вещество мефедрон, весом 1 кг.

По данному факту Следственной службой МВД КР возбуждено уголовное дело по ст. 282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

Стоит отметить, что при реализации преступного умысла и сбыте вышеуказанного психотропного вещества, незаконный доход задержанных лиц и других неизвестных лиц, мог составить порядка 38 млн. 186 тысяч 500 сом.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов и спец служб предотвращено распространение на территории страны свыше 41 тыс. 500 разовых доз психотропного вещества "мефедрон".

В настоящее время проводятся дополнительные специальные-следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/431082
Теги:
задержание, наркотики, Бишкек, МВД
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