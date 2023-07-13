В психоневрологическом диспансере установили солнечные водонагреватели

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев принял участие в запуске проекта установки солнечных нагревателей воды в Токмокском социально-станционарном психоневрологическом учреждении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, это первый опыт системы социального обеспечения в использовании солнечной энергии для улучшения качества жизни подопечных интернатов.

Установка солнечных водонагревателей улучшит жизнь пациентов интерната, обеспечив их достаточным количеством горячей воды. Бесперебойная подача горячей воды позволит персоналу диспансера обеспечивать полноценный гигиенический уход за больными. Использование состемы солнечного водонагревания – это современный экологичный подход в получении энергии",-сказал министр.

Установлены 6 систем солнечного нагревания воды. В корпусах, бане и столовой интерната установлена современная система снабжения горячей водой в 6 резервуарах, обьемом 750 и 1000 литров.

"В интернате, рассчитанном на 250 человек, проживают получатели услуг с психоневрологическими диагнозами в возрасте старше 18-ти лет. До последнего времени потребность в горячей воде обеспечивалась тремя "Аристонами", но их объемов (по 80 л) постоянно не хватало, в том числе в виду изношенности оборудования"- говорится в сообщении ведомства.