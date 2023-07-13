На озерах Иссык-Куль и Сон-Куль введен мораторий на промысловую добычу рыбы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

В целях сохранения и увеличения рыбных запасов в государственных рыбохозяйственных водоемах Кыргызской Республики, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики и статьей 8 Закона Кыргызской Республики "Об аквакультуре, рыболовстве и охране водных биологических ресурсов", постановляется:

1. Объявить временный запрет (мораторий) на три года на промысловую добычу, транспортировку, реализацию, хранение, приобретение и вывоз всех видов рыб, обитающих на озерах

Иссык-Куль и Сон-Куль, за исключением вылова рыбы в целях:

1) организации и проведения любительского и спортивного рыболовства;

2) проведения утвержденных ежегодных плановых работ по искусственному воспроизводству рыбных запасов;

3) проведения научно-исследовательских мероприятий и ихтиологического мониторинга за состоянием рыбных запасов.

2. Кабинету министров Кыргызской Республики:

– принять меры, вытекающие из настоящего Указа, включая внесение соответствующих изменений в действующие нормативные правовые акты в сфере аквакультуры.