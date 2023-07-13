Бишкек и Улан- Батор будут обмениваться опытом в сфере производства угля

Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров посетил завод по обогащению угля в Улан-Баторе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках государственного визита президента Садыра Жапарова в Монголию, который состоялся с 9 по 11 июля мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров, помимо официальной части, также принял участие в ряде мероприятий.

Были организованы встречи с мэром Улан-Батора Сумьяабазар Долгорсурэном и заместителем министра энергетики страны пребывания Баярмагнай Мягмарсурэном.

В ходе встреч стороны согласились дальше развивать взаимовыгодное для сторон сотрудничество. Отметим, что также подписано соглашение об установлении побратимских связей между городом Бишкек и городом Улан-Батор.

Одновременно, Эмилбек Абдыкадыров, по приглашению монгольской стороны, посетил завод по обогащению угля в Улан-Баторе для ознакомления с производством брикетированного угля. В ходе посещения мэр столицы договорился об обмене опытом в этом направлении. Производство угля позитивно отразится на решении вопроса со смогом в столице в зимний период.