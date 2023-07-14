Брат заступился за сестру

Приговором Свердловского районного суда 27-летний Даниэл И. приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Реальный тюремный срок ему заменен трехгодичной пробацией с возмещением потерпевшей стороне материального ущерба в сумме 50 000 сомов.

Бишкекский городской суд этот приговор слегка подкорректировал. Вместо пяти назначил осужденному шесть лет лишения свободы (четыре года пробационного надзора). Кроме материального ущерба, И. должен возместить потерпевшим моральный ущерб (100 000 сомов).

Потерпевшая сторона с такими приговорами не согласилась, посчитав их слишком мягкими.

Осужден И. за то, что 14 апреля прошлого года причинил тяжкие телесные повреждения некоему Т.А., в результате чего тот долго лечился в больнице, перенес операцию и до сих пор полностью не восстановился.

Дело было так. И. пришел к Т. домой и, находясь на кухне, взял некий тупой твердый предмет (какой именно – ни следствием, ни судом не установлено) и стал бить Т. этим предметом по голове. В полубессознательном состоянии, совершенно дезориентированный Т. присел на стул, а И. нанес ему еще несколько ударов.

Откуда такая жестокость? Как следует из материалов следствия (и как рассказывал сам осужденный), таким образом он отомстил Т. за систематическое издевательство над его сестрой.

Верховный суд частично удовлетворил жалобу потерпевшего и его адвоката и вынес окончательное решение: пять лет исправительной колонии общего режима – и никакой пробации.

Т.А., проходившего по этому делу потерпевшим, тоже судили – за регулярное избиение сожительницы (той самой сестры Даниэля).

Т. и девушка вроде бы собирались пожениться, но при этом постоянно ссорились. Родителей Т. по этому поводу даже вызывала управдом: из квартиры молодых, дескать, постоянно слышатся крики, ругань, звуки ударов. Отец Т. посоветовал сыну расстаться с невестой, та и сама вроде бы собиралась съехать. Однако в самый неподходящий момент обнаружилось, что она ждет ребенка.

Все расходы по беременности, родам и уходу за родившимся малышом семья Т. вроде бы взяла на себя. И вроде бы снова зашел разговор о свадьбе.

14 апреля сын позвонил отцу и сказал, что они снова поссорились, мать его ребенка кинулась на него – ну и он не сдержался, пару раз ударил ее по лицу. А она стала обзванивать всех своих родственников…

В итоге примчался брат Даниэль. Увидел сестру в кровоподтеках… И случилось то, что случилось.

Т.А. судами приговорен к штрафу в размере 20 000 сомов и 100 часом общественных работ.