Фтизиатры КР могут поставить диагноз туберкулеза в течение нескольких часов

Благодаря Агентству США по международному развитию (USAID) в противотуберкулезных центрах Кыргызстана появилось более современное диагностическое оборудование, способное выявлять туберкулез менее чем за два часа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в рамках пятилетнего проекта USAID "Вылечить туберкулез", направленного на усиление борьбы с туберкулезом в Кыргызстане, USAID закупило диагностическое оборудование GeneXpert, позволяющее менее чем за два часа определить штаммы туберкулеза и чувствительность к важнейшим препаратам, используемым для лечения.

Пять платформ GeneXpert с новой 10-цветной технологией диагностики будут поставлены в Центры борьбы с туберкулезом Джалал-Абадской, Нарынской, Баткенской, Таласской и Иссык-Кульской областей. Специализированное компьютерное оборудование будет установлено в Бишкекской городской противотуберкулезной больнице и учреждениях первичной медико-санитарной помощи в регионах.

Теперь, благодаря новой закупке оборудования, 29 платформ GeneXpert, установленные в разных местах, будут обеспечивать общенациональный доступ к ускоренной молекулярной диагностике туберкулеза.

Заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева и исполняющий обязанности директора миссии USAID Эндрю Мейбрук приняли участие в официальной церемонии передачи оборудования, состоявшейся сегодня в Национальном центре фтизиатрии в Бишкеке.

Заместитель министра Арыкбаева подчеркнула, что Министерство здравоохранения продолжает усиливать национальные меры по борьбе с туберкулезом и стремится создать в Кыргызстане медицинскую помощь, ориентированную на человека. "USAID остается одним из ключевых партнеров Кыргызской Республики в борьбе с туберкулезом. Предоставленное оборудование поможет повысить эффективность противотуберкулезных услуг и сделать их более ориентированными на пациента", – сказала заместитель министра.

"Совместными усилиями мы добились значительного прогресса в снижении бремени и смертности от туберкулеза. Но наша цель – покончить с туберкулезом. USAID продолжает сотрудничать с Кыргызской Республикой для достижения этой цели", – сказал Эндрю Мейбрук, исполняющий обязанности директора миссии USAID.

В Кыргызстане один из самых высоких в мире уровней заболеваемости туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. Для успешного лечения туберкулеза важно как можно раньше поставить диагноз и выявить штаммы с лекарственной устойчивостью, чтобы назначить пациентам наиболее эффективный курс лечения. Методы выявления лекарственной устойчивости требуют наличия сложной лабораторной инфраструктуры и обученного персонала для проведения анализов.