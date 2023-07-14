"Первомайский акимиат, чего вы ждете? Грандиозного файер-шоу?!"

Ровно месяц назад, 13 июня, к нам уже обращались бишкекчане, живущие в районе пересечения улиц Боталиева (Щербакова) и Манаса. Жаловались на то, что в новом парке в очередной раз подожгли сухую траву. Почему в очередной? Потому что, говорят, попытки устроить нешуточный пожар здесь уже были. Жители связывают это безобразие с желанием кое-кого освободить территорию парка под строительство. Что, разумеется, не доказано, но и не исключается.

И вот – снова письмо в нашу редакцию.

"12 июля 2023 года. Бишкек. Пересечение переулка Наримановского и улицы Кокчетавской (это тот же район). МТУ 13, квартал 21. Дневная температура воздуха +39…

В непосредственной близости от жилых домов и хозпостроек снова – случайно или умышленно – подожжена огромная куча сухого растительного мусора, опять в аномальную жару возникла угроза масштабного пожара. Это стало возможным по причине постоянного игнорирования местной квартальной Дворниченко регулярных просьб об организации своевременного вывоза мусора. Следует заметить, что жители ближайших к свалке домов неоднократно были вынуждены делать это самостоятельно, обращаясь с заявлениями в районный акимиат.

А теперь представьте: искра от пламени до небес в аномальную жару… Возгорание… Все вокруг полыхает…

Руководство и сотрудники МТУ, которые, похоже, никогда не бывали на территории подведомственного района, Первомайский акимиат, мэрия, чего вы ждете? Грандиозного файер-шоу?!"

Если все так и есть, то действительно непонятно, чего ждут и на что рассчитывают районные и городские власти. Мусорные свалки сами по себе - явление настораживающее и небезопасное. А уж когда вокруг них температура под сорок… Особенно если кто-то в самом деле заинтересован очистить парк для строительства новых элиток…

Чего ждут – непонятно. Зато ясно, чего дождутся. Таких последствий, которые расхлебывать потом и расхлебывать. И не факт, что расхлебают.