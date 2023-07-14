Управы, метро и мусороперерабатывающий завод. Интервью с директором АРГиПИ

Директор Агентства развития города Бишкек и привлечения инвестиций Курманбек Молдокулов подробно рассказал о планах мэрии столицы, привлечении инвесторов из зарубежных стран, а также о проведении административной реформы в городе, после которой районных администраций уже не будет в Бишкеке. Подробнее в самом интервью:

Чем занимается Агентство по развитию города Бишкек и привлечения инвестиций?

Агентство по развитию города Бишкек и привлечения инвестиций занимается ранее называлось департаментом экономики и инвестиций. Данный орган в основном вел статистику и отчеты. Работа по привлечению инвестиций была на втором этапе. С приходом мэра Эмилбека Мырзакуловича работа департамента экономики и инвестиций была переформатирована в более целесообразное направление и его новое название стало полностью отражать его работу. То есть мы занимаемся всеми проектами, которые развивают город, в частности, разработкой программ, стратегией развития города. Мы полностью делаем программу социально-экономического развития Бишкека.

Кроме этого, мы делаем дополнительные продукты, которые могут давать оценку деятельности госструктурам и учреждениям столицы. Мы разработали систему мониторинга KPI и с января этого года ее запустили. С ее помощью мы оцениваем наши учреждения, муниципальные предприятия, ТОСы и районные администрации, что дает возможность руководству города понимать, какие службы в лидерах, а какие отстают. В случае если какая-то служба находится в аутсайдерах, то соответственно принимаются серьезные кардинальные решения.

Наше Агентство занимается также привлечением инвестиций. В этой связи мы разработали 11 инвестиционных проектов, среди которых есть проект мусороперерабатывающего завода. По этому проекту мы уже до этого подписали протокол о сотрудничестве, дорожную карту и меморандум. Сейчас разрабатывается ТЭО завода и строить завод будет консорциум компаний. В рамках дорожной карты мы идем даже с некоторым опережением, так что осенью мы уже планируем заложить капсулу и начать строительство мусороперерабатывающего завода.

Кроме этого, для мотивации горожан заниматься благоустройством города в прошлом году по заданию мэра Бишкека мы разработали положение о проведении конкурсов на "Лучший двор", "Лучший квартал", "Лучшая муниципальная администрация мэрии города Бишкек по административному району" и "Лучшее муниципальное территориальное управление мэрии города Бишкек". И в прошлом году эти конкурсы вызвали хороший резонанс: участвующих было даже больше, чем ожидалось.

Мы поняли, что подобного рода инициативы подстегивают горожан к улучшению благоустройства города. В этом году конкурсы "Лучший двор", "Лучший квартал" и "Лучшее муниципальное территориальное управление мэрии города Бишкек" проводятся в два этапа:

- первый этап проводится муниципальными администрациями мэрии города Бишкек по административным районам;

- второй этап проводится мэрией города Бишкек с определением победителей первого этапа конкурса.

Конкурс "Лучший двор" проводится в двух категориях: дома, введенные в эксплуатацию до 1991 года, и дома, введенные в эксплуатацию после 1991 года. В конкурсе "Лучший двор" участвуют ТСЖ, ЖСК, ЖЭК, ЖЭПК и домовые комитеты города Бишкек. В конкурсе "Лучший квартал" участвуют квартальные комитеты города Бишкек.

Насколько активно в этом году участвуют горожане?

В прошлом году, как я уже говорил, активность была хорошая. Участвовали даже дома для ЛОВЗ, которые в итоге заняли призовые места. То есть люди с ограниченными возможностями показали пример, как можно содержать свой дом или квартал. В этом году горожане попросили раньше начать конкурс, чтобы именно в пору цветения деревьев и цветов комиссии могли по достоинству оценить благоустройство дворов и улиц. Хочу также поблагодарить ваше издание за публикацию объявления конкурса, что в свою очередь проинформировало большее количество людей.

Помимо мусороперерабатывающего завода какие еще есть инвестпроекты?

Буквально на прошлой неделе мы подписали проект ГЧП с Федерацией триатлона КР по капитальному ремонту бассейна при школе-гимназии №69. Планируется проведение ремонта и модернизации системы подачи и фильтрации воды, душевых, раздевалок, тренерской, административных и технических помещений. Также по соглашению планируется ремонт спортивного зала школы и бегового атлетического круга, обновив их резиновым современным покрытием. Объем инвестиций, привлеченных от Федерации и партнеров, превышает 30 млн сомов.

Также мы привлекли частных партнеров к строительству детских садов в трех жилмассивах. Мэр столицы уже определил участки для них.

Совместно с Департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек мы сейчас разрабатываем концепцию парковочной системы. То есть в ближайшее время мы хотим реализовать ГЧП проект по развитию парковок в городе с привлечением бизнеса. Согласно. То есть бизнесмены, условно говоря, на 5 или 10 лет должны будут вложиться и полностью выстроить парковочную инфраструктуру, которая согласно концепции будет полностью автоматизированной. Потом по прошествии времени они передадут их на баланс города либо мы пролонгируем проект.

Кроме этого, мы сейчас работаем по уличному освещению. В планах также отдать этот проект частному бизнесу, который будет работать исключительно над улучшением уличной инфраструктуры.

Также есть климатические проекты, которые мы подали в Зеленый климатический фонд ООН, некоторые из которых уже попали в шорт-лист. Все эти экологические проекты связаны с развитием инфраструктуры города Бишкек.

Хочется еще сказать по поводу административной реформы, которую мы готовим сейчас. У нас есть МТУ, акимиат и мэрия, то есть три звена управления. В качестве пилотного проекта Свердловский район мы планируем разбить на три городские управы, каждая из которых будет вмещать в себя 80-100 тысяч человек. При этом полностью передаем им полномочия, функции и и бюджет, чтобы руководства управ полностью решали проблемы населения. Таким образом управление городом будет более мобильнее и оперативнее. Сегодня горожанин идет в МТУ с проблемой, а там функции ограничены, полномочий нет, и его отправляют в акимиат, где все аналогично, но на более высоком уровне. Теперь же мы хотим, чтобы городские управы полностью зациклили на себя работу с населением. Мэрия же будет заниматься стратегическими вопросами, включающие в себя улучшение инфраструктурные проекты и привлечение инвестиций. Кстати, в этих городских управах будут так называемые "Единые окна", в которых горожане смогут получить документы либо справки по всем вопросам, будь то архитектура, социальная зашита, образование и так далее.

А когда планируете ввести городские управы в Свердловском районе?

К концу этого месяца мы планируем закончить работу по документации и уже осенью начнем работу по осуществлению этого проекта.

Будет ли когда-нибудь метро в Бишкеке?

По этому вопросу мы разговариваем со многими инвесторами, среди которых есть и такие, готовые построить у нас монорельс и даже канатную дорогу. Есть разные варианты. Мы вот недавно были в китайском городе Циндао, который является городом-побратимом Бишкеку. Так вот в этом городе есть предприятие по выпуску поездов для монорельсовой дороги. Мы встречались и разговаривали с руководством предприятия. Это, конечно, очень дорогой проект, но мы поняли, что с инвесторами в области таких видов транспорта можно иметь дело, главное найти точки соприкосновения. В любом случае мы продолжаем работать над этим проектом, который является одним из 11 инвестпроектов.