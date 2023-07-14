Западные санкции стали точкой роста для кыргызского бизнеса

Когда западные страны вводили санкции в отношении России, они рассматривали различные сценарии дальнейшего развития событий, но только не тот, который в итоге реализовался. США и ЕС ждали стагнации российской экономики, разрыва взаимоотношений с соседями, изоляции. Случилось же с точностью до наоборот: политика ограничений "взбодрила" деловое сообщество самой РФ, вынудив его искать новые рынки, выстраивать новые связи, укреплять и модернизировать старые, а также непреднамеренно открыла окно возможностей, чем сегодня умело и пользуются государства ЕАЭС.

Уход иностранного бизнеса из России должен был стать жестоким уроком для страны и ее жителей. Однако достигнуть желаемого воспитательного эффекта Западу не удалось. Почему то в "свободном мире" не предполагали, что высвободившиеся ниши быстро займут партнеры РФ по Евразийскому экономическому союзу.

Вместе с тем, новости о том, что Zara, H&M и другие зарубежные бренды одежды прощаются с россиянами стали импульсом для активизации легпрома в Кыргызстане. В 2022 году республика увеличила поставки верхней женской одежды в страны ЕАЭС в 230 раз. Почти весь рост был обеспечен наращиванием экспорта в Россию, куда кыргызстанские швейные цеха ввезли 89,2% всей продукции.

Такая тенденция, судя по всему, сохраниться и в этом году. Во всяком случае, как заявил недавно СМИ глава Российско-Кыргызского фонда развития, сейчас все швейные цеха в республике обеспечены российскими заказами на полгода вперед.

На выставке товаров легкой промышленности Кыргызстана, состоявшейся в Москве в начале июня, отечественные швейники смогли прочувствовать, насколько в России высок спрос на кыргызскую продукцию. Мероприятие прошло с аншлагом. В первый же день все информационные буклеты были разобраны, а к концу второго дня - подписаны сотни контрактов на поставку крупных партий одежды из Кыргызстана в несколько регионов РФ.

Не только швейная отрасль КР открыла для себя новые возможности. В 2022 году отечественные экспортеры нарастили объемы продаж овощей, фруктов, молочки, рыбы и других товаров в Россию в 2,5 раза - с $393.3 млн почти до $1 млрд. Такой рост свидетельствует о том, что кыргызский бизнес успешно интегрировался в новые цепочки поставок и логистические сети.

Эффект от россиян отразился и на туристическом бизнесе КР. Сектор вырос, достигнув 3,9% ВВП страны. Только на строительство новых объектов туристической отрасли потратили более 20 млрд сомов (в 1,4 раза больше, чем в 2021-м). И почти в пять раз по сравнению с предыдущим годом выросли доходы от приема иностранных граждан, составив $696,4 млн.

В целом, по итогам 2022 года, общий товарооборот России и Кыргызстана составил $3 млрд 234 млн - это более четверти всего объема внешней торговли республики. При этом, важно отметить, что фундамент взаимовыгодного сотрудничества наших стран был заложен еще в 2015 году, когда Кыргызстан стал членом Евразийского экономического союза. Именно членство республики в союзе, многолетняя кропотливая работа стран-участниц над улучшением взаимодействия, устранением барьеров и совершенствованием нормативной базы привели к тому, что в кризисной ситуации страны смогли оперативно и эффективно скооперироваться.