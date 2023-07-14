МВД: Свыше 45 бинарных опционов опечатаны, возбуждено уголовное дело

Свыше 45 бинарных опционов опечатаны, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в следственную службу МВД поступила информация из оперативных служб о выявленных фактах противоправных деяний.

По данным ГУУР МВД на территории республики под видом бинарных опционов осуществляют деятельность более 45 игровых заведений, в которых путем использования интернет сети организовывались виртуальные различные азартные игры, куда вовлекались все новые контингенты игроков.

Под видом торговли бинарными опционами в течение продолжительного времени велась нелегальная деятельность.

По данному факту Следственной службой МВД КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 статьи 222 УК Кыргызской Республики (Легализация (отмывание) преступных доходов). В рамках следственно-оперативных мероприятий проведены обыски, допрошены работники данных заведений и игроки, изъяты компьютерная техника. В настоящее время опечатаны свыше 45 заведений, расположенных Бишкеке, Оше, Чуйской, Ошской и Жалал-Абадской областях. Продолжаются дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.