В Ошской области задержан сбытчик наркотиков. Изъято более 1,5 кг опиума. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УВД Ошской области в Кара-Суйском районе Ошской области задержан 50-летний Г. Н. уроженец села Куршаб Узгенского района.

В ходе задержания при нем оперативники обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с наркотиками. Кроме того, в кармане спортивных

штанов изъято сигарета начиненная наркотическим веществом.

Согласно заключению экспертизы, полученные вещества представляют собой наркотик "гашиш" массой 0,78 грамма и опиум весом 1 кг. 790,42 грамма.

В ходе следствия в доме подозреваемого был произведен обыск, в ходе которого было обнаружено 22,5 грамма наркотическое вещество со специфическим запахом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК КР. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению других

лиц причастных к данному преступлению.