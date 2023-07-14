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В Бишкеке помоют 113 остановочных комплексов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Свердловском районе помоют 113 остановочных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, глава Свердловского района Максатбек Саргазаков провел обход остановочных комплексов и ознакомился с санитарным состоянием.

В ближайшие дни работники МП "Тазалык" по поручению главы района приступят к влажной уборке остановочных комплексов и скамеек, расположенных центральных улицах с использованием аппаратов высокого давления. Всего в районе их 113.

Летом, из-за аномальной жары накопилось очень много пыли, а влажная уборка остановок поможет немного освежить центральные улицы района.

Также глава района ответственным специалистам муниципальной администрации поручил следить за надлежащим эксплуатационным состоянием остановочных комплексов.

В содержание входит: уборка всей остановки, регулярная очистка урн и удаление надписей.


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URL: https://www.vb.kg/431124
Теги:
Бишкек, автобусная остановка
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