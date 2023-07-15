Ряд столичных организаций оштрафованы за несоблюдение чистоты (список)

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством мэрии города Бишкек ведет борьбу с нарушителями правил благоустройства города Бишкек. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, несмотря на наличие контейнерных площадок, горожане выбрасывают мусор на улицу.

На плановом рейде по факту несоблюдения правил благоустройства города Бишкек и выброса мусора в неустановленном месте инспекцией выписано 7 протоколов на сумму 92 тысячи сомов.

Из них в отношении:

- ОсОО "Бимед Фарм" на сумму 17 000 сомов за выброс мусора в неустановленном месте;

- ОАО "Аманбанк" на сумму 17 000 сомов за выброс мусора в неустановленном месте;

- ОсОО "Группа Компани Милан" на сумму 17 000 сомов за выброс мусора в неустановленном месте;

- ОсОО "Джемени плюс" на сумму 13 000 сомов за не соблюдение чистоты и порядка прилегающей территории;

- Фаст фуд "Ассорти Шаурма" на сумму 5 500 сомов за выброс мусора в неустановленном месте;

- ИП Конурбаева Э. на сумму 17 000 сомов за выброс мусора в неустановленном месте;

- Магазин "Мамалак" на сумму 5 500 сомов за выброс мусора в неустановленном месте.

Со всеми нарушителями провели разъяснительные работы о недопущении выброса мусора в неустановленных местах.