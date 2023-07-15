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В Караколе проходит рейд "Подростковый труд"

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Сотрудники Инспекции по делам детей ОВД города Каракол совместно с социальными работниками регулярно проводят рейд под названием "Подростковый труд". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, эти рейды направлены на выявление и пресечение нелегальной работы подростков в период летних каникул, контроль и предотвращение их выхода на улицу в ночное время и предупреждение групповых драк.

Начало летних каникул часто сопровождается увеличением числа несовершеннолетних, привлекаемых к нелегальным видам трудовой деятельности. В таких случаях, ребята сталкиваются с риском получения травм, нарушением законодательства в сфере труда и лишаются возможности полноценного отдыха и образовательной деятельности.

Кроме того, одной из основных задач рейда является контроль за выходом подростков на улицу в ночное время. В данное время суток дети и подростки становятся наиболее уязвимыми, так как сталкиваются с возможностью попасть в негативную среду, вовлечься в незаконные действия или быть жертвами преступлений. Работники Инспекции по делам детей совместно с социальными работниками проводят профилактическую работу, информируют подростков о возможных рисках и привлекают внимание родителей и общественности к этой проблеме. Такой подход позволяет снизить уровень преступной активности среди подростков и создать безопасное окружение для их развития.


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URL: https://www.vb.kg/431127
Теги:
Каракол, несовершеннолетние, рейд
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