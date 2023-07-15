Стабилизационный эффект: как санкции Запада против РФ помогли Кыргызстану

Стойкость российской экономики перед западными санкциями свела к минимуму вред от вводимых США и ЕС ограничений, а также способствовала укреплению связей и взаимовыгодного сотрудничества со странами Центральной Азии, включая Кыргызстан.

В феврале, когда ЕС вводил 10-й пакет санкций против России, газета Al Araby посчитала, что в отношении РФ действует более 14 тысяч различных ограничительных мер. И это - абсолютный рекорд, ведь даже общее количество санкционных мер против Ирана, Сирии и Северной Корея составляет всего 9 тысяч.

А в конце июня ЕС ввел очередной пакет ограничений в отношении РФ, тем самым увеличив санкционное давление и освежив надежды сторонников "свободного мира" на крах российской экономики, о котором они мечтают с самого начала СВО на Украине. Так в феврале прошлого года западные и прозападные прогнозисты предрекали к концу 2022 году падение ВВП страны до 15%. В реальности же этот показатель сократился только на 2,1%. Не случилось и бешеной инфляции, и доллара по 110 рублей. Хотя некоторые еще верят в кризис и рецессию, правда, теперь уже по итогу 2023 года.

Тем временем, парадоксальную устойчивость российской экономику к санкциям признают и на Западе. К примеру, в Международном валютном фонде отметили, что "вопреки первоначальным ожиданиям она [экономика РФ] заметно восстановилась в конце 2022 года". В итоге производство снизилось немногим больше, чем на 2% за год.

Поддержку российской экономике оказали рекордные прибыли в нефтегазовом секторе и улучшение торговли. Кроме того, оказалось, что бизнес РФ, не без государственной поддержки, конечно, способен быстро адаптироваться к изменениям - выстраивать связи с новыми поставщиками, находить альтернативные маршруты для перевозок, оптимизировать логистику в соответствии с новыми геополитическими условиями. Практически полностью восстановилась и российская промышленность во всех секторах - перенаправив экспорт и сделав ставку на создание, развитие и укрепление экономических связей с дружественными странами.

К слову, надежные партнеры РФ от происходящего только выиграли. Кыргызстан, например, смог заметно расширить свое присутствие на российском рынке.

Да, наши страны уже давно являются торговыми партнерами. Однако нынешний акцент на импортозамещении в РФ и участие КР в параллельных цепочках импорта дали просто невероятный эффект -- по итогам 2022 года взаимная торговля двух стран выросла до $3.2 млрд, прибавив за год почти $1 млрд. Причем если традиционно увеличивался импорт из РФ в Кыргызстан, то на этот раз колоссальный рост - аж на 145% -- показал именно кыргызский экспорт, достигнув рекордных для республики $963.6 млн.

"Санкции подстегнули [кыргызстанский] бизнес. Даже реэкспорт зарубежных автомобилей в Россию он многократно возрос в Россию – в десятки раз. И по многим другим статьям тоже идет экспорт и реэкспорт.Думаю, если бы санкции на Россию не были наложены, таких темпов взаимной интеграции не было бы", - говорит эксперт по Центральной Азии Марс Сариев.

Он считает, что сложившаяся ситуация выгодна Кыргызстану, поскольку республика хорошо на этом зарабатывает.

"Конечно, в позициях торговли есть и товары, попавшие под санкции. Но думаю, что КР не сильно пострадает если в отношении нее примут санкции. Рисков особо нет. У РКФР недавно были заморожены накопления в Бельгии, но это для нас не особо играет роль. В общем-то, Запад боится, что если в отношении ЦА, Кыргызстана он будет принимать жесткие меры, то это подтолкнет нашу страну ближе к России. Поэтому у них сегодня рычагов нет", - считает Сариев.

Получается, что власти Кыргызстана взяли очень правильный курс на углубление взаимоотношений с Россией во всех сферах. Благодаря этому, на фоне общемирового экономического спада, вызванного, кстати, не в последнюю очередь санкциями Запада против РФ, наша республика сумела не только избежать кризиса, но и обеспечила стабильное развитие в масштабе всей страны. В то время как страны Запада сталкиваются с беспрецедентным ростом цен и экономическим кризисом, ВВП КР только за пять месяцев этого года вырос на 3,4%, составив около 355 млрд сомов.

Экономические успехи Кыргызстана, достигнутые за счет взаимовыгодного сотрудничества с Россией, наших западных партнеров не вдохновляют и, пожалуй, даже раздражают. Поэтому политики США и ЕС сегодня упорно пытаются вбить клин между дружественными странами. Действуют западники методом кнута и пряника. То обещают продолжать предоставлять Кыргызской Республике "льготные" кредиты, за которые трудно будет расплатиться и предлагают торговые преференции для кыргызского экспорта, полностью осознавая, что страна никогда не сможет использовать их в полной мере. То запугивают вторичными санкциями. Одним словом делают все, чтобы убедить Кыргызстан разорвать отношения с Россией.

Однако западным политикам и тем, кто поддерживает их в стране, не хватает четкого понимания тесных связей, которые сложились между нашими государствами. Россия не просто неоднократно протягивала руку помощи Кыргызстану, на сегодня это единственная страна, полностью списавшая нашей республике долг - с 2005 года $700 млн и еще $240 млн в 2018 году. То есть почти $1 млрд. Как вам такое?

Оказывать нам финансовую помощь Россия не перестала и после списания долга - на сотни и сотни миллионов долларов. Одним из инструментов поддержки кыргызской экономики выступает Российско-Кыргызский фонд развития. Миссия фонда читается из его названия и организация с ней успешно справляется: за годы работы РКФР вложил в реальную экономику республики более $500 млн, и планирует влить еще $630 млн до 2027 года.

Наконец, важно не забывать, что Россия служит единственным масштабным иностранным рынком труда для сотен тысяч кыргызстанцев. По некоторым оценкам, на сегодня на заработках в РФ находится более 1 млн наших граждан. Ежегодно они переводят в Кыргызстан миллиарды долларов. По итогам 2022 года объем мигрантских переводов составил $2 млрд 780.2 млн. Это средства, которые идут на покупку еды, одежды, мебели, строительство домов. На эти деньги Кыргызстан поддерживает внутренний потребительский спрос и стимулирует торговлю.

Совершенно очевидно, что потеря доступа кыргызстанцев к российскому рынку под давлением Запада привела бы к замедлению экономики и обнищанию населения. Это в свою очередь привело бы к дестабилизации социально-политической ситуации внутри страны. У Кыргызстана просто нет возможности обеспечить работой тех, кто живет в стране, не говоря уже о тех, кто вернулся бы из РФ в случае разрыва отношений. По оценкам национальных экспертов, до 2026 года в республике численность работоспособного населения вырастет на 250 тысяч человек, что в два раза превысит, созданные за это время новые рабочие места. Получается, что присутствие граждан КР на рынке труда России жизненно важно для нашей страны.

В целом, стабильность российской экономики в условиях санкций служит позитивным сигналом для Кыргызстана. Это значит, что дальнейшее укрепление связей между нашими странами сулит республике экономический рост и расширение торговых возможностей. Другими словами, прочные дружественные отношения с Российской Федерацией обеспечат КР экономическую стабильность и процветание, к которым он стремится.