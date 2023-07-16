В Бишкеке пройдет кинофестиваль короткометражных фильмов

В Бишкеке с 18-22 июля будет проходить "Международный кинофестиваль короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в этом году кинофестиваль посвящен 95-летию Чингиза Айтматова. В 2023 году на кинофестиваль было подано более 600 заявок от зарубежных и кыргызских кинематографистов. На кинофестивале будут участвовать кинорежиссеры из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, России, Узбекистана.

Киносмотр будет проводиться при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ (МФГС), Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, общественного фонда "Айтыш" и общественного фонда "Фонд культурного сотрудничества".

Данное культурное мероприятие нужно развивать и поддерживать, так как фестиваль является отличной платформой для самовыражения молодым кинематографистам, обмена опытом и плодотворного сотрудничества между странами в сфере кино. Кинофестиваль стал мощным стимулом для отечественных кинематографистов. С каждым годом растет производство короткометражных фильмов, будь это студенческие работы или же картины уже состоявшихся режиссеров. Фестиваль стремится дать возможность всем режиссерам проявить свой талант и оказать поддержку в начинаниях.