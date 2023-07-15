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Садыр Жапаров высоко оценил поддержку Королевства Саудовской Аравии

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Президент Садыр Жапаров принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовской Аравии в Кыргызстане Ибрахима бин Ради Аль-Ради. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Глава государства подчеркнул, что Кыргызская Республика придает большое значение укреплению и дальнейшему развитию двусторонних отношений с Королевством Саудовская Аравия.

Особый акцент президент сделал на имеющийся большой потенциал для дальнейшего двустороннего взаимодействия и расширения торгово-экономических связей.

Садыр Жапаров высоко оценил поддержку КСА в реализации социально-экономических проектов в Кыргызстане по линии Саудовского фонда развития.

Глава государства с удовлетворением отметил двустороннее сотрудничество в сфере туризма, в частности планируемый в самое ближайшее время запуск прямых регулярных авиарейсов между двумя странами.

В свою очередь, Посол Ибрахим бин Ради Аль-Ради, поблагодарив Президента Садыра Жапарова, передал теплые слова приветствия от Короля Саудовской Аравии Салман бин Абдул Азиз Аль Сауда.

Он отметил, что взаимодействие между Кыргызстаном и Саудовской Аравией продолжается в духе надежного партнерства и дружбы, благодаря политическому доверию и твердой политической воле лидеров двух стран.

Посол вручил Садыру Жапарову послание от Короля Саудовской Аравии с приглашением принять участие в Саммите Совета сотрудничества арабских государств Залива и стран Центральной Азии с участием лидеров стран, который пройдет 19 июля в городе Джидда.

В завершение стороны выразили взаимную готовность в укреплении двустороннего многопланового сотрудничества


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URL: https://www.vb.kg/431139
Теги:
президент, Саудовская Аравия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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