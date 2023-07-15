Блогер Улукбек Карыбек уулу не подчинился требованиям милиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД города Бишкек.

По ее данным, 10 июля 2023 года ответственный сотрудник Первомайского районного отдела охраны Кыргызской Республики майор милиции К.Д., обратился с рапортом, что в здание Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, расположенная по улице Московская, примерно 16:52 часов блогер У.К., со своим съемочной группой ворвался в здание, когда сотрудник охраны попросил выйти из кабинета министра, он грубо вел себя, не выходя из кабинета и прикрываясь журналисткой деятельностью, нарушил нормы общественного порядка.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ УВД Первомайского района г.Бишкек и начата доследственная проверка.

Сотрудниками Службы общественной безопасности был установлен гражданин К.У. в связи с невозможностью составления протокола о правонарушении, был доставлен в территориальное районное управление, где участковыми уполномоченными милиции был составлен протокол по статье 128 (неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел) кодекса о Правонарушениях Кыргызской и вышеуказанные гражданин был отпущен.

Составленный протокол о правонарушении был направлены в Первомайский районный суд города Бишкек.