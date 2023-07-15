Погода
$ 87.60 - 88.31
€ 98.27 - 99.27

Минздрав рассмотрит любое обращение по поводу незаконной платы в больницах

101  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Минздрав Кыргызстана рассмотрит любое обращение по поводу незаконной платы в больницах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство здравоохранения сделало обращение к общественности, в котором говорится, что

"Медицинские работники Кыргызстана исполняют свои обязанности с самоотверженностью и профессионализмом, сутками проводя время на работе, рискуя здоровьем, оставляя семью во благо здоровья нашего общества.

Они работают на передовой, решая сложные медицинские проблемы и борясь за сохранение здоровья и жизни пациентов.

Министерство имеет политическую волю в борьбе с коррупцией и выработало комплекс мер в борьбе с коррупционными рисками при оказании медицинских услуг, включая повышение заработной платы медработников, внедрение цифровых решений в деятельность организаций здравоохранения, укрепление нормативной базы, обучение и повышение осведомленности населения, взаимодействие с независимыми организациями.

В тоже время, если у вас есть конкретные факты или доказательства неправомерного взимания платы за медицинские услуги, мы готовы рассмотреть каждое обращение и в случае достоверности фактов принять меры в отношении недобросовестных медработников и их руководителей.

Однако, несостоятельных обвинений и доводов в адрес медработников могут породить еще большие негативные последствия для населения: позднее обращение за медицинской помощью, самолечение, использование недоказанной медицины – что может еще больше усугубить общественное здоровье.

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, обращается к общественности с просьбой об осознании важности и сложности работы наших медицинских работников. Время, усилия и самоотверженность, которые они вкладывают в свою профессиональную деятельность, заслуживают нашего глубокого уважения и признания.

Они посвящают себя заботе о больных и нуждающихся, работая не только днем, но и ночью, в праздники и выходные дни, чтобы обеспечить медицинскую помощь в любое время.

Медицинский персонал сталкивается с различными вызовами и сложностями, которые требуют не только профессиональных навыков, но и эмоциональной стойкости. Они сталкиваются с неизвестными диагнозами, критическими состояниями пациентов и множеством факторов, влияющих на процесс лечения. Они принимают сложные решения, основываясь на своем опыте и знаниях, и стоят перед непрерывным обучением и совершенствованием своих навыков.

Мы призываем каждого из вас относиться с уважением и признательностью к работе медицинских работников".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431141
Теги:
коррупция, Кыргызстан, больница, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  