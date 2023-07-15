Минздрав рассмотрит любое обращение по поводу незаконной платы в больницах

Минздрав Кыргызстана рассмотрит любое обращение по поводу незаконной платы в больницах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство здравоохранения сделало обращение к общественности, в котором говорится, что

"Медицинские работники Кыргызстана исполняют свои обязанности с самоотверженностью и профессионализмом, сутками проводя время на работе, рискуя здоровьем, оставляя семью во благо здоровья нашего общества.

Они работают на передовой, решая сложные медицинские проблемы и борясь за сохранение здоровья и жизни пациентов.

Министерство имеет политическую волю в борьбе с коррупцией и выработало комплекс мер в борьбе с коррупционными рисками при оказании медицинских услуг, включая повышение заработной платы медработников, внедрение цифровых решений в деятельность организаций здравоохранения, укрепление нормативной базы, обучение и повышение осведомленности населения, взаимодействие с независимыми организациями.

В тоже время, если у вас есть конкретные факты или доказательства неправомерного взимания платы за медицинские услуги, мы готовы рассмотреть каждое обращение и в случае достоверности фактов принять меры в отношении недобросовестных медработников и их руководителей.

Однако, несостоятельных обвинений и доводов в адрес медработников могут породить еще большие негативные последствия для населения: позднее обращение за медицинской помощью, самолечение, использование недоказанной медицины – что может еще больше усугубить общественное здоровье.

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, обращается к общественности с просьбой об осознании важности и сложности работы наших медицинских работников. Время, усилия и самоотверженность, которые они вкладывают в свою профессиональную деятельность, заслуживают нашего глубокого уважения и признания.

Они посвящают себя заботе о больных и нуждающихся, работая не только днем, но и ночью, в праздники и выходные дни, чтобы обеспечить медицинскую помощь в любое время.

Медицинский персонал сталкивается с различными вызовами и сложностями, которые требуют не только профессиональных навыков, но и эмоциональной стойкости. Они сталкиваются с неизвестными диагнозами, критическими состояниями пациентов и множеством факторов, влияющих на процесс лечения. Они принимают сложные решения, основываясь на своем опыте и знаниях, и стоят перед непрерывным обучением и совершенствованием своих навыков.

Мы призываем каждого из вас относиться с уважением и признательностью к работе медицинских работников".