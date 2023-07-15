Блогер Улукбек Карыбек уулу взломал дверь Ошского областного роддома. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в проведенной милицией проверки в родильном стационаре Ошской межобластной объединенной клинической больницы 20 пациентов, находящихся на послеродовом лечении у главного врача родильного стационара

А.Асановой, которые обратились с обращением в милицию, где сообщили что, блогер Карыбек уулу Улукбек незаконно вторгся в роддом без соблюдения санитарных норм, снимал без разрешения, задавал различные вопросы, беспокоил пациентов и сообщал о возможности заражения новорожденных инфекционными заболеваниями.

В отношении блогера Улукбека Карыбек уулу возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК КР из-за инцидента в Ошской межобластной больнице.

В ходе разбирательства выяснилось, что Улукбек Карыбек уулу взломал дверь родильного отделения и без спроса зашёл в реанимацию. Он не подчинился требованиям врача, стал ему выкручивать руки, оттолкнул другого медика. Последняя ударилась головой о стену. Вёл себя крайне агрессивно. Кроме того, блогер пришел в отделение и стал брать интервью

у 10 рожениц. Материальный ущерб составил 36 тысяч 996 сомов. Назначены соответствующие экспертизы.

Улукбек Карыбек уулу распространил информацию на своей странице в "фейсбук", где сообщил, что "сотрудники милиции задержали его и везут в город Ош".

Управление внутренних дел города Ош сообщает: В настоящее время в отношении Улукбека Карыбек уулу по вышеуказанным материалам следственная служба возбудила уголовное дело по статье (Хулиганство) Также, задержанного допросили и доставили в изолятор временного содержания Ошского городского управления внутренних дел.

Позже будет предоставлена дополнительная информация.