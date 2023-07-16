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Блогера Эртая Искакова задержали за незаконное перекрытие дорог

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Блогера Эртая Искакова и двоих мужчин задержали за хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 14 июля 2023 года в 20:30 часов в селе Селекционное Сокулукского района большая группа людей перекрыли автодорогу "южная магистраль" и проезд автомобилей стало невозможным, о чем поступило сообщение в дежурную часть ОВД Сокулукского района.

На место происшествие прибыла следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района, которая установила, что перекрывшие дорогу, более ста граждан, являются жителями села Селекционное и перекрыли дорогу для

решения проблемы чистой воды.

К гражданам, блокировавшим дорогу, прибыли ответственный руководитель МВД КР, руководство ГУВД Чуйской области ОВД Сокулукского района с личным составом, аким Сокулукского района и начальник водного хозяйства

города Бишкек, которые провели разъяснительные работы, однако эти граждане продолжали перекрывать дорогу, бросая камни в сторону сотрудников милиции.

По итогам переговоров дорога была открыта только 15 июля в 02:00 часов ночи, и граждане перекрывшие автодорогу разошлись.

Данный факт зарегистрирован в электронном журнале ОВД Сокулукского района и начата доследственная проверка.

В ходе доследственной проверки выяснено следующее обстоятельство.

Жители новостройки "Сары-Өзөн" села Селекционное через группу "Ватсап", созданную для обсуждения и решения различных вопросов, обсуждали проблему с питьевой водой. В эту группу присоединился блогер "Э.И.",

известный своими публикациями в соцсетях. И он участвуя в обсуждении вопроса о питьевой воде, стал призывать местных жителей "перекрыть дорогу", подчеркнув, что проблема с водой не будет решена, если не будут

предприняты радикальные действия. Добавил что, он сам окажет поддержку через свои личные страницы в социальных сетях.

В ходе проверки было установлено, что перекрытие автодороги в селе Селекционное, - это специально организовано и осуществлено одними и теми же лицами.

По результатам доследственной проверки 15 июля 2023 года в Следственной службе ОВД Сокулукского района было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, указанного в статье 279 (Незаконное

перекрытие дорог) и статье 280 (Хулиганство) УК Кыргызской Республики.

По уголовному делу, по подозрению в организации совершения преступления указанное в статье 279 (Незаконное перекрытие дорог) УК Кыргызской Республики, задержан как подозреваемый гражданин 1980 года рождения Э.И.

и в соответствии со статьей 96 УПК КР водворен в изолятор временного содержания.

А по подозрению в совершении преступления указанное в статье 280 (Хулиганство) УК Кыргызской Республики, как подозреваемые задержаны граждане Б.Б. 1974 года рождения и Б.Б. 1972 года рождения, которые в соответствии со статьей 96 УПК КР водворены в изолятор временного содержания.

Следствие по уголовному делу продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/431149
Теги:
задержание, Чуйская область
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