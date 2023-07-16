Блогера Эртая Искакова задержали за незаконное перекрытие дорог

Блогера Эртая Искакова и двоих мужчин задержали за хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По ее данным, 14 июля 2023 года в 20:30 часов в селе Селекционное Сокулукского района большая группа людей перекрыли автодорогу "южная магистраль" и проезд автомобилей стало невозможным, о чем поступило сообщение в дежурную часть ОВД Сокулукского района.
На место происшествие прибыла следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района, которая установила, что перекрывшие дорогу, более ста граждан, являются жителями села Селекционное и перекрыли дорогу для
решения проблемы чистой воды.
К гражданам, блокировавшим дорогу, прибыли ответственный руководитель МВД КР, руководство ГУВД Чуйской области ОВД Сокулукского района с личным составом, аким Сокулукского района и начальник водного хозяйства
города Бишкек, которые провели разъяснительные работы, однако эти граждане продолжали перекрывать дорогу, бросая камни в сторону сотрудников милиции.
По итогам переговоров дорога была открыта только 15 июля в 02:00 часов ночи, и граждане перекрывшие автодорогу разошлись.
Данный факт зарегистрирован в электронном журнале ОВД Сокулукского района и начата доследственная проверка.
В ходе доследственной проверки выяснено следующее обстоятельство.
Жители новостройки "Сары-Өзөн" села Селекционное через группу "Ватсап", созданную для обсуждения и решения различных вопросов, обсуждали проблему с питьевой водой. В эту группу присоединился блогер "Э.И.",
известный своими публикациями в соцсетях. И он участвуя в обсуждении вопроса о питьевой воде, стал призывать местных жителей "перекрыть дорогу", подчеркнув, что проблема с водой не будет решена, если не будут
предприняты радикальные действия. Добавил что, он сам окажет поддержку через свои личные страницы в социальных сетях.
В ходе проверки было установлено, что перекрытие автодороги в селе Селекционное, - это специально организовано и осуществлено одними и теми же лицами.
По результатам доследственной проверки 15 июля 2023 года в Следственной службе ОВД Сокулукского района было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, указанного в статье 279 (Незаконное
перекрытие дорог) и статье 280 (Хулиганство) УК Кыргызской Республики.
По уголовному делу, по подозрению в организации совершения преступления указанное в статье 279 (Незаконное перекрытие дорог) УК Кыргызской Республики, задержан как подозреваемый гражданин 1980 года рождения Э.И.
и в соответствии со статьей 96 УПК КР водворен в изолятор временного содержания.
А по подозрению в совершении преступления указанное в статье 280 (Хулиганство) УК Кыргызской Республики, как подозреваемые задержаны граждане Б.Б. 1974 года рождения и Б.Б. 1972 года рождения, которые в соответствии со статьей 96 УПК КР водворены в изолятор временного содержания.
Следствие по уголовному делу продолжается.