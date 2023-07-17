Неделя ожидается эмоционально напряжённой. Гороскоп с 17 по 23 июля

Предстоящая неделя полна важных астрологических событий. В начале недели Новолуние, которое состоится в ночь с 17 на 18 июля, а в завершении недели, в воскресенье, 23 июля, Солнце переходит в зодиакальное созвездие Лев, а Венера начинает ретроградное движение, которое завершится 4 сентября. Неделя ожидается эмоционально напряжённой. Перепады настроения могут подталкивать к рискованным и поспешным начинаниям, спорам и конфликтам. Затеянные масштабные преобразования могут привести к неожиданно негативному результату. Воздержитесь от резких и поспешных начинаний, экстремальных развлечений. Повышен риск травм, происшествий. Размеренный отдых создаст приятные впечатления, а текущие деловые встречи и продуманные деловые начинания помогут сохранить равновесие.

Овен – самое время устроить летний отдых, отойдя от дел. Углубившись в дела и решив многое изменить, вы рискуете переоценить свои силы. В погоне за прибылью и карьерным ростом можно растерять имеющиеся ресурсы, усложнив при этом отношения с влиятельными людьми. Итогом чрезмерного рвения на работе станут недомогания, конфликты и финансовые потери. Размеренный летний отдых, экскурсии, вечеринки и свидания наполнят жизнь приятными мгновения и зарядят энергией счастья.

Телец – в попытке что-либо доказать, вы можете столкнуться с полным непониманием. А ваша принципиальная позиция станет поводом для интриг, порождая слухи. Спустя время вы сумеете одержать победу в спорах, а пока не тратьте свои нервы. Увлекательно сложатся непродолжительные поездки, отдых в приятной компании. Новые города, природные пейзажи отвлекут от навязчивых мыслей и восстановят душевное равновесие. Удастся больше времени провести с домочадцами. отдыхая от поездок и суеты в домашней обстановке.

Близнецы – найдётся немало желающих потратить ваши деньги. Прикрываясь благими намерениями, они будут подталкивать то к инвестициям, то к покупкам, но в конечном итоге вы останетесь безе денег. если последуете за полученными предложениями и советами. Воздержитесь от споров с руководством и влиятельными людьми, поскольку благодаря им ваша казна всё же сможет пополниться. Развлекательные путешествия могут оказаться непродолжительными, но вы успеете получить море впечатлений и удачно познакомиться.

Рак – попытка выяснить отношения может отдалить от решения накопившихся вопросов во взаимодействии с деловыми партнёрами и руководством, а также усложнить общение с близкими людьми. Освободившись от навязчивого желания взять реванш в спорах, вы увлекательно проведёте время с любимым человеком и близкими людьми, наслаждаясь летними путешествиями, а также сумеете преуспеть в карьере и пополнить казну, благодаря сотрудничеству с влиятельными людьми.

Лев – взявшись за сложные преобразования или вступая в споры, вы можете увязнуть в череде ошибок и непредвиденных сложностей. Позвольте себе больше отдыха, дружеского, непринуждённого общения и путешествий. Не загружая себя сложными делами, вы сумеете заметить возможности для пополнения казны, которые не потребуют существенных усилий, а летний отдых, в приятной компании восстановит силы и настроит вас на новые победы, как в делах, так и отношениях.

Дева – психологическое давление на вас будут оказывать полученные новости, а также услышанные слухи. Воздержитесь от поспешных действий. В порыве эмоций пересмотрев свои планы, вы исполните давние желания недоброжелателей. Суета не лучшим образом скажется и на здоровье. В вашем окружении найдутся люди, которым понравятся ваши идеи, и они их поддержат. Восстановленное равновесие позволит продвинуть намеченные дела и отдохнуть, устроив романтические встречи.

Весы – ввязавшись в споры, вы утратите спокойствие, поскольку ни деловые партнёры и руководство, ни домочадцы своих позиций сдавать не намерены. Вовремя остановившись, вы избежите скандалов, а сохранившиеся доверительные отношения с влиятельными людьми, сможете использовать для решения финансовых вопросов. Доходы возможны от реализации давних и новых дел. Инвестиционные вложения могут создать сложности и принести убытки вместо лёгких денег.

Скорпион – не время геройствовать, как во время отдыха, так и на деловых переговорах. В первом случае тяга к экстремальным развлечениям, ради красивых кадров и впечатлений, может привести к неприятностям, в том числе и со здоровьем. А во втором случае смело высказывая свою точку зрения, вы рискуете нажить серьёзных врагов. Деликатный подход к решению спорных и сложных вопросов позволит достичь желаемых целей, в том числе и оформить документы. Развлекательные поездки без экстремальных приключений доставят море приятных впечатлений.

Стрелец – перегружая себя работой, пытаясь многое поменять в своей карьере, вы рискуете не осилить поставленных целей и лишиться имеющихся источников доходов. Оставьте рутинные деда и насладитесь летним отдыхом. Возможна встреча долгожданных гостей, а также яркие летние путешествия, либо участие в интересных мероприятиях на открытом воздухе. Появиться шанс встретить свою любовь, если вы ещё свободны.

Козерог – углубляясь во время разговора с домочадцами в проблемные темы, вы рискуете наступить на прежние грабли. Очередной спор может привести к возрождению конфликтов, которые отразятся и на деловых отношениях. Совместный с домочадцами шопинг пойдёт на пользу отношениям, сгладив последствия противостояния. Дальние поездки могут проходить хлопотно, чего не скажешь о загородных путешествиях. Отдых на природе создаст позитивное летнее настроение.

Водолей – делайте то, что в ваших силах, подстраиваясь под обстоятельства. Пытаясь что-то изменить в карьере, вы рискуете потратить силы в ущерб себе. Перемены пока слишком рискованы. Пополняйте казну за счёт доходов от работы и, пока воздержитесь от трат. Покупки окажутся проблемными. Настроение создадут незапланированные встречи, свидания и непродолжительные поездки.

Рыбы – чересчур мрачно оценивая происходящее вокруг, вы можете сделать поспешные выводы, что навредит деловым отношениям и финансовому положению. Вложение денег в совместные начинания может привести к потерям. Непродолжительные поездки, ужин в летнем кафе, свидания отвлекут и развеют грусть. С новыми силами вы приметесь за работу, что позволит пополнить казну без всяких экспериментов.

Астролог Андрей Рязанцев