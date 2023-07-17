Жителей жилмассива Токолдош начали подключать к природному газу

В Октябрьском районе Бишкека в жилмассиве Токолдош подключают к природному газу, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"На сегодняшний день по Октябрьскому району в жилых массивах Токолдош, Кок-Жар, Кара-Жыгач, Алтын-Ордо и Рухий-Мурас из 7808 жилых домов подключено к природному газу 4363 дома, что составляет 56%.

Отметим, что сотрудниками акимиата, МТУ №6 совместно с квартальными комитетами на местах проводят разъяснительные работы среди населения о расценках проведения строительно-монтажных работ и о необходимости подключения к газораспределительным сетям".