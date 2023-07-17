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Жителей жилмассива Токолдош начали подключать к природному газу

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В Октябрьском районе Бишкека в жилмассиве Токолдош подключают к природному газу, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"На сегодняшний день по Октябрьскому району в жилых массивах Токолдош, Кок-Жар, Кара-Жыгач, Алтын-Ордо и Рухий-Мурас из 7808 жилых домов подключено к природному газу 4363 дома, что составляет 56%.

Отметим, что сотрудниками акимиата, МТУ №6 совместно с квартальными комитетами на местах проводят разъяснительные работы среди населения о расценках проведения строительно-монтажных работ и о необходимости подключения к газораспределительным сетям".


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URL: https://www.vb.kg/431156
Теги:
газ, Бишкек
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