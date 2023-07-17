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Мэрия Бишкека запустила мобильное приложение "Мой город"

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Мэрия города Бишкек запустила мобильное приложение "Мой город". Это автоматизированная информационная система по работе с обращениями граждан, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Для этого горожанам необходимо скачать мобильное приложение "Мой город", так как посредством него можно будет легко и просто отправить свою заявку по всем вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города.

Основной задачей мобильного приложения является повышение доступности и качества предоставляемых услуг.

Использование мобильного приложения "Мой город" позволит повысить эффективность и ускорит процесс реагирования на обращения граждан.

Поступившая заявка сразу направляется соответствующей службе мэрии города Бишкек, а заявитель в режиме реального времени от подачи до завершения исполнения заявки сможет контролировать и мониторить процесс исполнения обращения конкретной службой, и в течение 3 дней ему будет направлен ответ.

Кроме того, одним из новшеств данного мобильного приложения является возможность в режиме реального времени отслеживать движение общественного транспорта (автобусов, троллейбусов и маршрутное такси).

Мэрия города Бишкек продолжает работу над расширением функционала мобильного приложения "Мой город", которые будут создавать новые удобства для горожан.


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URL: https://www.vb.kg/431157
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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