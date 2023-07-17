Наводнение в Южной Корее: число погибших возросло до 40 человек

В Южной Корее число погибших в результате наводнения и оползней, вызванных проливными дождями, возросло до 40 человек, сообщает The Guardian.

Ливни продолжаются в центральных и южных районах страны с 13 июля. При этом сезон дождей, начавшийся в конце июня в Южной Корее, подходит к своему пику, передаёт Reuters. По информации Министерства внутренних дел, девять человек пропали без вести и 34 пострадали. В результате прорыва реки в центральном городе Чонджу затопило подземный туннель длинной 685 метров, в котором находилось 16 автомобилей с людьми, 13 человек погибло, девять пострадали. Водители, регулярно проезжающие по этой дороге, обвинили руководство города в том, что оно не запретило проезд по подземному туннелю, несмотря на прогнозы о наводнениях.

Утром 17 июля президент Южной Кореи Юн Сук Ёль обвинил правительство в несоблюдении правил реагирования на стихийные бедствия.

"С прошлого года мы неоднократно подчёркивали необходимость контроля доступа в опасные районы и упреждающей эвакуации, но если основные принципы реагирования на стихийные бедствия не соблюдаются на местах, трудно обеспечить безопасность населения", – сказал Юн Сук Ёль.

Президент Юн Сук Ёль призвал власти приложить максимум усилий для спасения людей и пообещал оказать необходимую помощь семьям пострадавших, выделить финансовые средства на восстановительные работы, а также объявить пострадавшие районы специальными зонами бедствия.