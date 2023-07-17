Успейте подключить домашний интернет от Saima по цене двух чашек кофе

Подключайте домашний интернет + цифровое интерактивное ТВ от Saima Telecom всего за 580 сомов в месяц!
С момента подключения акционная стоимость сохраняется ещё полгода – вы получаете целых 6 месяцев выгоды.
Что такое 580 сомов? Всего одна пицца или две поездки в такси, арбуз или ужин в кафе, продолжать можно бесконечно…
А если подключиться к Saima Telecom по акции, вы надолго обеспечите себе и близким:
Поторопитесь – акция действует только до 31 июля 2023.
Чтобы оставить заявку на подключение, узнать охват сети Saima и другие подробности:
Saima Telecom - надежный провайдер скоростного интернета и цифрового телевидения, который 26 лет инвестирует в новейшее оборудование и технологии.
Скидка 55% действует 6 месяцев на подключение тарифа "Включай Saima 100 Мбит/с+O!TV" только для новых абонентов. После окончания акции действуют стандартные условия тарифа (1280 сомов в месяц). ТВ-приставка предоставляется в ответственное хранение. Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР.