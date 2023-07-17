Успейте подключить домашний интернет от Saima по цене двух чашек кофе

Подключайте домашний интернет + цифровое интерактивное ТВ от Saima Telecom всего за 580 сомов в месяц!

С момента подключения акционная стоимость сохраняется ещё полгода – вы получаете целых 6 месяцев выгоды.

Что такое 580 сомов? Всего одна пицца или две поездки в такси, арбуз или ужин в кафе, продолжать можно бесконечно…

А если подключиться к Saima Telecom по акции, вы надолго обеспечите себе и близким:

скоростной домашний интернет до 100 Мбит/с; получите бесплатную ТВ-приставку, более 200 ТВ-каналов, домашние кинотеатры: START и О!Кино; доступ к YouTube и интернет-браузеру прямо с телевизора.

Поторопитесь – акция действует только до 31 июля 2023.

Чтобы оставить заявку на подключение, узнать охват сети Saima и другие подробности:

звоните или пишите в WhatsApp/Telegram по номеру 0708 909 000 (операторы работают круглосуточно); обратитесь в любой магазин O!Store; напишите в приложении "Мой О!" в раздел Saima Telecom; или зайдите на сайт saimatelecom.kg

Saima Telecom - надежный провайдер скоростного интернета и цифрового телевидения, который 26 лет инвестирует в новейшее оборудование и технологии.

Скидка 55% действует 6 месяцев на подключение тарифа "Включай Saima 100 Мбит/с+O!TV" только для новых абонентов. После окончания акции действуют стандартные условия тарифа (1280 сомов в месяц). ТВ-приставка предоставляется в ответственное хранение. Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР.