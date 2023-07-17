Компании "Газпром нефть Азия" мэрия вынесла предупреждение

В Первомайском акимиате Бишкека состоялось заседание комиссии по правонарушениям, по результатам которой на ОсОО "Газпром нефть Азия" составлен протокол по ст.114 за нарушение правил благоустройства, что влечёт штраф для физлиц 3 000 сомов, юрлица 13 000 сомов. Комиссией принято решение вынести предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"За этот же проступок, наложен штраф по 13 000 сомов на ОсОО "Талдык Строй", фастфуд "Beef Burgers".

Также рассмотрены материалы по ст. 434 "Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа" в отношении стихийной торговли, на сумму 32 000 сомов.

Отметим, что комиссия по правонарушениям проходит один раз в неделю на основании положения комиссии, разработанного и утвержденного в соответствии с законодательством КР "О правонарушениях".

Дорогие горожане, предприниматели! Пожалуйста, соблюдайте санитарные нормы и правила благоустройства. В противном случае инспекцией будут составляться протоколы независимо от форм собственности".