Погода
$ 87.78 - 88.23
€ 98.38 - 99.27

Компании "Газпром нефть Азия" мэрия вынесла предупреждение

107  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Первомайском акимиате Бишкека состоялось заседание комиссии по правонарушениям, по результатам которой на ОсОО "Газпром нефть Азия" составлен протокол по ст.114 за нарушение правил благоустройства, что влечёт штраф для физлиц 3 000 сомов, юрлица 13 000 сомов. Комиссией принято решение вынести предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"За этот же проступок, наложен штраф по 13 000 сомов на ОсОО "Талдык Строй", фастфуд "Beef Burgers".

Также рассмотрены материалы по ст. 434 "Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа" в отношении стихийной торговли, на сумму 32 000 сомов.

Отметим, что комиссия по правонарушениям проходит один раз в неделю на основании положения комиссии, разработанного и утвержденного в соответствии с законодательством КР "О правонарушениях".

Дорогие горожане, предприниматели! Пожалуйста, соблюдайте санитарные нормы и правила благоустройства. В противном случае инспекцией будут составляться протоколы независимо от форм собственности".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431167
Теги:
мэрия, Бишкек, мусор
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  