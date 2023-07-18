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Чуйские планы пана Зеленского

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- Канат Кожоев
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Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о легализации марихуаны.

Законопроект находился в парламенте с лета прошлого года. А разговоры о том, что препараты на основе каннабиса необходимо легализовать, велись безрезультатно много лет. Хотя планом по разрешению употребления плана (сленговое название марихуаны) с 2014 года регулярно делился с Радой сам президент. И именно он инициировал эту тему, будучи не главной государства, а еще только кандидатом на это пост. Как знать – может, поэтому его и выбрали?

По его словам, развитие марихуановодства является для Украины делом первостепенной важности. Важнее даже, чем выращивание хлеба насущного. Потому что война…

Война – это, по справедливому замечанию президента, боль и страдания. "Чтобы всем нашим гражданам – украинцам и украинкам – не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны, мы должны честно легализовать лекарства на основе каннабиса".

В эпоху СССР Украина с ее плодороднейшими землями считалась всесоюзной житницей. Теперь ей, видимо, уготована слава марихуанового рая.

Мы, кыргызстанцы, все это уже проходили. До сих пор многие представители старшего поколения, даже никогда не бывавшие в Центральной Азии, при упоминании о Чуйской долине многозначительно подмигивают. Долина, поделенная между Кыргызстаном и Казахстаном, была знаменита в первую очередь бурно произраставшей здесь дикой коноплей.

Что такое конопля? Это, конечно, не героин. Это гораздо более легкий наркотик, из-за чего не все ее даже относят к наркотическим веществам. Считают чем-то совершенно безвредным и неопасным. А между тем она обладает ярко выраженными психотропными свойствами. Вот как описывается эффект от употребления этого "ненаркотика": "Мозг притупляется, ухудшается чувство равновесия и координация движений, учащается сердцебиение, сознание становится ирреальным и мечтательным"… Случайно или нет, но почти все рассказанные в прошлом веке жителями Чуйской долины истории о мистических встречах с потусторонним начинаются одинаково: "Иду я однажды через конопляное поле, и вдруг…"

Интересна дикая конопля своей удивительной живучестью. Борясь с ней, ее сжигали, вытравливали химикатами. И вскоре выжженное поле зарастало вновь. Причем вновь выросшая трава была круче прежней в смысле своих психотропных качеств.

Пару лет назад в Бишкеке состоялась международная конференция с характерным названием: "Победит ли Кыргызстан бедность с помощью технической, медицинской и рекреационной конопли?" Речь на конференции шла о том, что да, победит. Международные эксперты призывали власти легализовать ту самую травку – и тем обеспечить трудоустройство сельского населения, решить проблемы бедности и алкоголизации.

Выступил на конференции и глава украинской конопляной ассоциации Александр Чижов, который предложил обмениваться планами (в смысле планАми) и совместными усилиями развивать рынок соответствующей продукции.

В случае легализации плана международные эксперты предрекали Кыргызстану мощный поток туристов… Что это будут за туристы – другой вопрос. Скорее всего, в страну хлынет поток криминала. Учитывая, сколько сил у правоохранителей уходит на сдерживание просачивающейся из всех щелей в Кыргызстан наркоты иностранного производства, - в этом "туристическом потоке" мы рискуем просто захлебнуться. Да и вреда от свободного употребления даже легкого наркотика (а случае легализации его употребление неминуемо станет свободным) никто не отменял. Вместо ожидаемого развития и процветания страна в наркотическом угаре откатился на столетия назад…

Власти Кыргызстана оказались гораздо более здравомыслящими в сравнении с теми же украинскими коллегами. Мы не намерены возрождать порядком истощившуюся Чудную долину и отдавать под коноплю новые плантации. Мы, к счастью, не Европа. Мы ближе к России, которая всеми силами борется против навязывания миру сомнительных европейских ценностей (в том числе и бесконтрольного употребления легких наркотиков).

Афганистан, кстати, - тоже не Европа. Это государство, которое много лет держало в постоянном напряжении всю Центральную Азию как один большой террорист и наркоторговец, после изгнания американцев публично пообещало бороться с производством наркотиков. Не талибы, выходит, были виноваты в одурманивании и медленном убийстве афганцев и их соседей. А все те же "просвещенные, демократичные миротворцы".

У которых на поводу с легкостью впереди всей остальной планеты, задрав штаны, бежит пан Зеленский. Потому что "Украина – це Европа".

Кыргызстан с Украиной не граничит, и, по сути, нам нет особого дела до событий, которые там происходят. Это просто ярчайший пример человеческой и государственной недальновидности. Что значит легализовать наркоту, да еще и в смутное военное время, когда никто ни за что не отвечает и никто никого не контролирует? Это значит ввергнуть страну в пучину безнадеги и безумия – из которой она никогда уже не выберется. Прежде чем принимать такое опрометчивое решение, президенту не мешало бы съездить в Кыргызстан, в Чуйскую долину. Поднабраться опыта – не в смысле опыта в употреблении марихуаны, а опыта долгой и трудной борьбы за здоровье нации.

А может, украинский президент надеется таким интересным способом подсластить пилюлю? Загнать свой народ в неистребимую эйфорию и добиться утраты чувства реальности? Дела-то у него не так хороши, как он все это время пытается представить.

"Планы партии – планы народа" - такие плакаты, висевшие в азиатских союзных советских республиках, вызывали гомерический хохот у всех, кто в теме. Пан Зеленский, похоже, решил щедро поделиться планАми с вверенными ему украинскими гражданами.


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URL: https://www.vb.kg/431168
Теги:
наркотики, Украина, Кыргызстан
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